下塑膠雨了！　洛磯山脈雨水中發現五彩塑膠微粒

▲科羅拉多州採集的雨水經顯微鏡可見，其中含有多種顏色塑膠微粒。（圖／取自美國地質調查局）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國洛磯山脈（Rocky Mountains）竟下起塑膠雨！美國地質調查局（USGS）最新研究報告指出，塑膠不僅存在海洋、河流裡，也存在於雨水中。地質學家華特比（Gregory Wetherbee）發表一篇名為「下塑膠雨了」的研究報告，收集洛磯山脈的雨水進行分析。華特比發現，採樣的雨水中含有淺綠、藍、白、粉、紫等各種顏色的塑膠微粒。

除洛磯山脈外，在科羅拉多州收集的雨水也含不同顏色塑膠纖維，包括粒子與碎片。起初華特比採集雨水是為研究氮汙染用，但研究結果出乎他意料之外，華特比表示，「地球上存有的塑膠比肉眼所見更多，它隱身在雨裡、雪裡，已經是環境的一部分了。」

華特比說，研究結果雖然意外，不過其他近期研究也有相似結果。一份報告顯示，位於歐洲的庇里牛斯山（Pyrenees）其生態環境中富含塑膠微粒。這表示，塑膠微粒可以隨著風飄行幾百公里。另有其他研究指出，海洋、英國部分河川湖泊、美國地下水中皆含有塑膠微粒。

▲研究報告指出，從洛磯山脈採集的雨水中含有不同顏色的塑膠微粒。（圖／洛磯山脈／取自美聯社）

賓州大學比蘭德學院的研究學家梅森（Sherri Mason）表示，所有塑膠製品都可能化解成極小粒子存在空氣中，這些粒子再與空氣中水分結合，變成雨水降下來，接著流到河流、湖泊、海灣、海洋，並且滲透至地下水。

雖然科學家研究海洋中的塑膠汙染已超過十年以上，不過研究結果顯示海洋中只有1%塑膠，剩餘99%不知在哪裡。英國伯明罕大學教授柯斯（Stefan Krause）說，研究人員對淡水和空氣中塑料的含量了解太少，「我們還沒有真正開始量化它。」

動物及人類藉由水、食物吃到塑膠，也可能在空氣中呼吸到塑膠奈米分子，同時，塑膠微粒會吸附在重金屬上，包括汞、其他危險化學物質，或是有毒細菌上。柯斯表示，雖然尚未分析出塑膠對於健康的危害程度，最起碼我們知道，吸入塑膠不是一件好事，我們應該省思並開始大量減少使用塑膠。

▼塑膠不只存於海洋、河流中，也存在於雨水中。（圖／取自美國地質調查局）