富商私人飛機「蘿莉塔快線」直達戀童小島　川普、柯林頓都搭過

▲艾普斯坦在小聖詹姆斯島（Little St. James）的房產。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

生前享受上流光環的美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）10日在獄中輕生，他與多名權勢人物密切交流，外媒就起底他有一架名為「蘿莉塔快線」（Lolita Express）的飛機，美國前總統柯林頓（Bill Clinton）、現任總統川普（Donald Trump）都搭過。不過，艾普斯坦遭逮捕後，這些知名人物則紛紛與他切割。

本周公布的法庭文件顯現，柯林頓確實搭乘過富商的私人飛機，但沒有前往「戀童癖小島」，此外，川普也坐過艾普斯坦的飛機；這些飛機主要負責接送上流人士參加派對。《衛報》列舉出這名富商有過關係的好友，除了川普、柯林頓，還有英國王子安德魯（Prince Andrew）、哈佛大學法學教授德蕭維茨（Alan Dershowitz）、維多利亞的祕密品牌母公司創辦人威斯納（Leslie Wexner）等。

根據外媒消息指出，柯林頓搭乘「蘿莉塔快線」總共27次，有時還有特別服務，川普則是起碼1次。不過，柯林頓7月發布聲明指出，他只坐上艾普斯坦的飛機4次，時間在2002與2003年，當時美國特勤局人員還有陪同。對此，調查記者薩爾夫諾（Conchita Sarnoff）駁斥根本是謊言。

根據《衛報》，川普曾稱艾普斯坦是很棒的人，「和他在一起很有樂趣。」現任總統即使試圖撇清關係，艾普斯坦1997年、2000年都確實來到佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago Club），與川普合照。另外，這名富商的私人通訊錄2009年洩漏後，顯現出有14個號碼與川普有關。

長期位居上流社會的富商，除了擁有私人飛機，在許多地方都有房產，他在美屬維京群島甚至擁有小聖詹姆斯島（Little St. James）、大聖詹姆斯島（Great St. James islands）。

Newly revealed docs show Trump flew on Jeffrey Epstein’s infamous ‘Lolita Express’ jet plane https://t.co/0WZvgCLK93 — Raw Story (@RawStory) August 9, 2019

柯林頓上月提及，他並不知情艾普斯坦的「可怕罪行」，兩人超過10年沒交談。川普上月也同樣切割，他表示自己與艾普斯坦疏遠許久，而且他不喜歡對方的個性。

《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）指出，最新公開的法庭文件可見，川普1997年搭上富商的飛機，從佛州棕櫚海灘前往紐澤西州。14頁的起訴書則指控艾普斯坦，他涉嫌於2002到2005年間性剝削數十名未成年少女，地點就在他於紐約曼哈頓、棕櫚海灘的住處。

▲艾普斯坦涉嫌性侵未成年少女、性交易仲介。（圖／路透社）



女子阿羅茲（Jennifer Araoz）指控艾普斯坦在她15歲時性侵她，「我很氣憤杰弗里艾普斯坦不用在法庭面對受害者。我們必須帶著傷疤度過餘生，而他永遠不會面對罪行的後果，他替那麼多人帶來痛苦跟創傷。」她強調，即使這名富商死亡，正義依舊必須得到伸張，「我希望當局追查、起訴他的同伴與幫凶，確保受害者獲得賠償。」

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