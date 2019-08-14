沐浴走光被截圖威脅…美星自曝乳頭照反嗆：只有我能靠自己裸照賺錢！

▲惠特妮卡明在推特上擁有130萬名粉絲。（圖／翻攝自推特／WhitneyCummings，同下）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國喜劇演員惠特妮卡明（Whitney Cummings）日前收到一個威脅訊息，問她願意花多少錢讓自己裸照不要曝光，不過卡明完全不在意，自己曝光裸照並喊話，「如果有人想從我乳頭上賺錢，那就是我。」

綜合外媒報導，卡明4月時在Instagram分享一張自己正在洗澡中的照片，不料卻意外走光，事後火速刪除照片。誰料，近日她就收到一個威脅訊息，對方稱已經將走光照截圖，並問她：「為了不讓這張照片被分享，值得妳花多少錢呢？」

不過卡明完全不甩威脅，自己將裸照公開於擁有130萬粉絲的推特上，「他們一定以為我很出名，也認為我很容易被嚇倒，但如果有人想從我的乳頭上賺錢，那一定是我，所以一切都在這，你們這些愚蠢的呆子！」

▲惠特妮卡明自曝裸照。

為了不要讓人拿照片敲詐她，甚至是拿照片去賣，卡明決定自己公開裸照，也是為了不讓自己有機會活在被羞辱的恐懼中。雖然有粉絲支持卡明揭發威脅者，但卡明並不願意，她擔心對方只是個傻孩子。

卡明也因為此事收獲許多粉絲支持，不少人主動將自己尷尬的照片發給卡明，希望她心情好過一點，不過卡明只是笑說：「如果你不再發給我你毛茸茸的蛋蛋照，我不會這麼驚慌失措。」