罷免韓國瑜連署破20萬份　尹立：預估明年4、5月可辦理投票

▲尹立拿出25年前韓國瑜立委任內曾遭提案罷免，罷免公告答辯欄竟然空白。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

罷免高雄市長韓國瑜的「We Care高雄」發起人尹立14日與反核環保團體聯合召開記者會。針對罷免連署的最新進度，尹立表示，目前已蒐集近20萬份連署書，將會在韓國瑜上任滿一週年，也就是12月26日送中選會審核，待審核通過後，預估明年4、5月可辦理投票，只要約57萬人投下同意票，罷免案就通過。

尹立指出，依《選罷法》規定，市長就任滿一年才能送提議書，高雄約228萬合格選民，第一階段門檻為1%（約2萬2800人），早在6月27日啟動連署的第二天就達成，經中選會核可後，將有60天可進行第二階段連署，門檻是10%，「因第二階段連署的期限較短，因此我們希望能在第一階段力拚30萬份連署書。」

尹立表示，發起罷免案的團體除了「We Care高雄」，還有「公民割草行動」、「台灣基進」等公民團體共同推動，截至目前已蒐集將近20萬份，將會在12月26日送進中選會，由中選會核對身份資料，審核通過才能辦理投票，同意票要25%，大約57萬8千張同意票就算罷免案通過，「預估明年4、5月可辦理投票。」

尹立強調，1994年時，也就是韓國瑜的立委任內，就曾因「擁核」被罷免過，當時同意票高達87%，但因投票率21.5%，未達50%門檻，罷免案不通過。然而，現在與25年前的時空背景、民主意識已經不同，尹立對於達成成案門檻相當樂觀，「韓國瑜已經創下紀錄，他在立委任內是第一個罷免成案的中央民意代表，25年的今天，他很可能成為歷史上第一個被提案成功、甚至被罷免成功的縣市首長。」