韓國瑜打麻將照曝光挨轟說謊　王淺秋：沒玩錢也不在高雄，有這麼嚴重？

▲韓國瑜打麻將照曝光 。（圖／市議員林智鴻提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前指出自己自從上任後，就沒有再打過麻將，但現在卻遭頻進黨議員林智鴻打臉，有爆料者PO出照片，韓國瑜在過年期間與立委許淑華等人在峇里島打麻將，韓國瑜一手搭椅背，一手拿牌，手勢相當老練，此照曝光後也狠狠打臉韓國瑜。對此高市新聞局長王淺秋說「明顯是小題大作，市長在過年期間和親朋友好友同樂，旁邊坐的就是朋友和親人，沒有玩錢，也不是在高雄打麻將，有這麼嚴重嗎，其實有點過度聯想」。韓陣營也指，議員根本是烏龍爆料。

▲▼市議員林智鴻 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

民進黨市議員林智鴻揭露，有民眾爆料在2月10號農曆期間，跟家人到峇里島渡假村度假，一旁公共空間有麻將桌，看到韓國瑜和許淑華等人11點多進去打麻將，爆料者直到1點多離開看到他們還在打，共2個多小時，後來會想爆料，是因為看到韓國瑜臉書聲明後，非常生氣憤怒，才決定公開此事。





▲高市新聞局長王淺秋 。（圖／記者洪靖宜攝）

高市新聞局長王淺秋說「明顯是小題大作，市長在過年期間和親朋友好友同樂，旁邊坐的就是朋友和親人，沒有玩錢，也不是在高雄打麻將，當時被攻擊指的是說他賭博，這不是賭博，他根本不把這當成賭博，有這麼嚴重嗎，其實有點過度聯想」。

至於照片曝光後韓國瑜這番「上任後沒打過一場麻將」言論是否自打嘴巴？王淺秋說「沒有自打嘴巴，韓國瑜被講是賭博，打麻將是在度假期間海外和自己家人玩玩，並沒有玩錢，單純是純娛樂，所以並沒有當作外界講得賭博行為」。