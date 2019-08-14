陸客被示威者囚機場...流血喊「支持港警」！環球時報證實是旗下記者

▲環球時報記者付國豪被困在機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

13日晚間有大批示威者聚集香港機場，其中一名陸客被質疑是公安喬裝混入人群，遭港人群起包圍，一度被索帶綁手，《環球時報》總編輯胡錫進14日淩晨也在推特發文證實，該男是環球時報記者付國豪，指示前往香港採訪。他也推文譴責所有針對媒體工作者的暴力行為。



胡錫進在推特上指出，環球時報記者付國豪遭在香港機場被示威者抓住，「我確認這名被綁住的男士就是記者本人，他除了採訪之外沒有別的任務」。隨後他更新，付國豪已經被送醫，「我想藉由這個機會，譴責所有針對媒體工作者的暴力，所有在香港的記者，請你們小心」，他的微博則指出，付國豪送醫時「頭上有很多血，顯然遭到了野蠻毆打。」

該男子因持有中國護照，身上也有「我愛員警（I LOVE 員警）」的藍色T恤，遭到示威者包圍，並用塑膠索帶綁在行李車上。最後由救護人員救出，將其送醫。一度有消息指出他並非記者，而是假冒的，更有網友指付國豪拿的不是工作簽證，不應該在機場進行採訪工作。

環球時報今日淩晨以「對，這是我們的記者和英雄！」為題報導此事，文中證實，付國豪被抓住時向群眾大喊「我支持香港員警，你們可以打我了！」文中還提到，「這世上沒有任何言辭，可以形容我們此刻的憤怒！」、「在我們中國的香港，我們中國的記者，決不能允許被這樣對待！」

▲付國豪被送醫，示威者高舉他的「我愛警察T」。（圖／路透社）

香港警方在今天凌晨發布新聞稿，譴責示威者昨晚至今日凌晨在機場暴力對待兩名男子。警方指，大量示威者在香港國際機場非法集結，並禁錮、欺凌及毆打一名旅客及一名記者，對他們造成身心傷害，警方對激進示威者的嚴重暴力行為予以極嚴厲譴責。



事件中，警方共拘捕5名男子，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、襲警及破壞社會安寧等。共有兩名警務人員受傷，被送往北大嶼山醫院治理。案件交由機場警區刑事部跟進調查。