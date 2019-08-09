幼時寄住阿嬤家！她以為被爸丟下　弟傳一張舊照惹淚懂了：原來他愛我

▲原PO小時候很不諒解爸爸。示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

長輩們時常不會表達自己的愛，但絕對都懷有一顆疼愛子女的心。一名女網友抱怨爸爸在她小時候把她丟到阿嬤家住，還時常因為工作缺席她的生活，因此她曾以為爸爸不愛她。沒想到結婚後她才明白，爸爸只是不會表達，一張背影照也讓她秒鼻酸，「爸爸我愛你。」

「其實我一直以為，我的爸爸不愛我。」一名張姓女網友在臉書「爆廢公社二館」中發文回憶父親，她表示父親以前是名砂石車司機，因為要出車的關係，無論晝夜，爸爸總是很少在家裡陪伴他們，獨留媽媽照顧她和姐姐及弟妹。

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她表示，即便爸爸很少參與他們的童年，但只要他們生日的時候，爸爸總是不忘送上「超大生日蛋糕和禮物」，在那個年代，這些東西是會讓全班同學都超級羨慕的那種禮物，「他也許只會用這種笨拙的方式表達愛。」

▲很多爸爸不會開口說愛，而是選擇默默付出。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

張小姐說，某次她吵著要和爸爸出車，於是就睡在砂石車後的一張小床舖上；雖然她一路上睡得很舒服，但也偷偷發現爸爸幾乎都沒有睡覺過，「他下車之後，弄了一些我不懂的拆卸就上車了，整晚的跑高速公路，然後重複了三天。」這時候她也明白，她在生日時收到的蛋糕和禮物，都是爸爸不眠不休工作所換來的。

原PO表示，之後有一陣子，因為家裡因素，她被迫要到外婆家和奶奶家寄住；但是爸爸只要一聽到外婆說她不乖，就會用力修理她，「打到走不了路的那種。」原PO因此很氣，不懂爸爸為何生了她卻把她丟下，也因此有很長一段時間沒有回家。

原PO回憶到，她出嫁那天、叩拜父母的時候，竟然看到如鋼鐵一般的父親落下男兒淚，讓她十分驚訝，也漸漸地對爸爸改觀。她表示，後來自己的第一段婚姻失敗了，度過了一段悲慘的日子，重新找回愛情時，弟弟傳給她一張照片，她才知道爸爸真的很愛她。

▲一張背影照讓原PO明白爸爸的愛 。（圖／網友張瑋欣授權使用）

只見照片中，穿著背心的爸爸騎著腳踏車，親自去載女兒結婚要用的甘蔗，駝背的身影也讓原PO感嘆「原來他很愛我，只是他不知道怎麼說，爸爸我也愛你。」然而爸爸已經在3年前因為肝癌過世了。

貼文一出，網友們都飆淚表示，「這故事太感動了」、「默默付出的爸爸」、「每個做父親的，都是愛自己的小孩，只是每個父親所表達的方式不一樣而已」、「真愛總是後知後覺」、「感同身受，哭慘了」、「當了爸爸真的才懂對兒女的情感」。

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