友失聯3年「有大事商量」：交女友想借60萬結婚　他傻眼神回…網指引一條路

▲通常辦婚禮都需要一筆不小的費用。 （圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

您會借錢結婚嗎？一名網友說，一名幾年沒聯絡的「朋友」最近說「有大事要商量」；他問對方怎麼了，結果得到「交了一個女朋友想結婚，需要借60萬元」的回覆，讓他超傻眼。許多人則指引一條路，認為如果沒錢去辦公證就好。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團發文直言，「傻眼貓咪？這種東西有借錢在辦的嗎？你老婆也借我睡嗎？沒錢就洗洗睡，不要有那麼多想法，加減存也只是一兩年的事，救急不救窮。」

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▼不少網友建議，如果沒錢就去公證就好。（圖／示意照／記者田暐瑋攝）

對此，有網友認為，「可能有小孩，所以比較急」；原PO回「沒小孩，剛交往的女生。」還有人問「重點是幾年沒聯絡」；原PO回「差不多3年」。也有人開玩笑說，「老婆讓你娶，選我正解」；原PO回「太瘦不喜歡。」

許多人認為，如果沒錢可以公證就好，「法院公證沒多少錢，其他的儀式可以之後再慢慢處理」、「公證直接登記就好」、「公證便宜，沒錢有沒錢的方式，不然不要結了」、「公證就好了，省麻煩」。

一名網友留言，「為什麼結婚需要錢？不就是兩個人領結婚證書後，在一起過一輩子，然後彼此家人互相認識而已嗎？人為什麼要把結婚搞得這麼複雜，又這麼花錢呢？」有人則回「兩個字：面子。」