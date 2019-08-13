歲數逢9！衰妹連出2車禍...拜拜路上車拋錨「怕到信了」：怎度過剩下9個月

▲車禍示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

傳說中人的運勢會在9年大轉變一次，許多人深信年紀帶9時會走到人生的十字路口，有了「逢九必災」的說法，凡事需特別小心。一名女網友以往對於這傳說都是抱持著半信半疑的想法，沒想到今年卻讓她嘗到逢九必災的滋味，讓她忍不住哭喊「還有9個月要怎麼度過！」

一名女網友在臉書「爆怨公社」發文，她表示曾聽聞歲數逢「9」時運勢會比較不好，以前她半信半疑，但經過近日一連串悲慘的衰事後，她真的深深信服了。她表示，自從今年生日過後，她就出了2次車禍，其中一次雖然不嚴重，但另一次只能說自己是「大難不死」，順利逃過一劫。

請繼續往下閱讀...

沒想到壞運竟然也延籠罩到妹妹身上，原PO表示，妹妹看她運氣太差，決定去幫她拜拜祈福，沒想到竟也和男友在路上出了車禍；原PO認為全家人的運氣都應該改一改，於是和家人一起去九華山上拜拜，但車子竟然剛好在高速公路上拋錨了。

▲原PO一家原想去拜拜消災，車子卻在高速公路上拋錨。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不料衰事還沒就此結束，原PO透露，前幾天她在客廳好好待著，椅子上卻突然出現一隻大蟑螂向她飛撲，害她嚇了一跳，下意識地跳了來還大叫一聲，沒想到家中的寵物狗也突然跟瘋了一樣向她猛衝，往她的腳咬下去。

她心累指出，狗狗咬了一口之後還沒放棄，在她嚇到滑倒之餘又襲擊了她的背；她隨後趕快衝到樓梯間躲起來，但事後才發現自己下半身只穿了一條清涼的四角褲，大嘆到下個生日前還有9個月，不知道要怎麼度過。

貼文一出，網友都看傻表示「我也是29歲出了嚴重車禍，後來才知道可以不要過生日」、「好可怕，多去廟裡拜拜吧！寧可信其有」、「壞事都過了，希望接下來的9個月都很平安」、「真的很衰，幫QQ」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！