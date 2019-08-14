老翁上門討百萬債險戳瞎老婦　警連夜移送偵查隊

▲簡姓男子被警方上銬，移送至中山分局等待複訊。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

台北市中山區龍江路一處民宅，14日下午4時許發生一起口角糾紛。一名70歲的簡姓男子下午到債主家門口討回200多萬元的債務時，與債主的妻子75歲的陳姓婦人發生糾紛，過程中雙方互相拉扯，造成陳婦左眼差點失明，簡男自知犯錯，自行跑到長安東路派出所報案，警方依法將他逮捕，晚間在製作完筆錄後，將他移送至轄區偵查隊等待複訊。

警方調查，簡男與遭戳左眼的陳姓老婦之丈夫10年前合夥做過生意，但最後卻因為公司倒閉，雙方對2百萬元債務有認知上的差異，在13日下午4時許，簡男到陳女與老公位於龍江路的住處理論，並在門口大喊「叫你老公出來」。

陳女出來應門，除了以言語辱罵簡男，甚至還潑灑不明液體潑，這讓簡男氣憤不過，竟徒手抓向陳女，這一抓，卻造成陳女左眼遭戳傷，當場痛苦掩面蹲坐地上。事後簡男自覺犯錯，自行騎車到附近的長安東路派出所報案，警消獲報後趕往現場，將受傷的陳女送往附近的馬偕醫院救治，經救護人員治療後，發現左眼接近失明，而目前並無大礙。

據了解，簡男上門討債並非頭一次，上周就曾有人登門討債，並將陳婦的丈夫打了一頓。警方事後將派出所內的簡男逮捕，簡男對警方聲稱「對方丈夫積欠債務，所以才會動手」，14日凌晨0時許，派出所人員在製作完筆錄後，將簡男送往分局等待複訊，訊後將依重傷害的罪名，將簡男移送法辦。

▲簡男帶著口罩神情凝重，不發一語被帶上警車，似乎知道自己犯了大錯。（圖／記者趙永博攝）

▲北市1名債主上門討債，要求婦人叫老公出面處理，對方不從竟狠戳左眼。（圖／記者黃彥傑攝）