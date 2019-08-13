白天一吃就吐！他深夜才能進食：脖子感覺被死死掐住　3年後慘無人形

▲男子3年前得怪病，無法進食。（圖／翻攝自《看看新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

吃飯時嚼、吞、咽對於很多人來說是一件很容易的事，但對於一位50歲男子卻「難如登天」。廣東省中山市的郭姓男子3年前突然得了一個怪病，無法吃東西，一吃就吐，甚至喝水都困難。他爸爸透露，「3年前開始他就感覺脖子被死死掐住了！」

據《看看新聞》報導，郭男稱，「我的病這麼多年都吃不了飯，幾年沒吃過一粒飯，菜基本上一吃下去就吐出來的，吞不了東西，有時喝水都困難，呼吸都有時很辛苦的。」

郭男痛苦說，3年來他四處求醫，花了將近十萬元人民幣（約新台幣45萬元）的醫療費了，但一直查不出什麼原因，吃藥也沒有好轉，「我沒這個病之前，有130斤（約65公斤）的，現在只有83斤（41.4公斤）。」

因為吃不下米飯，他平常只能吃些流質食物，或就著水吃些麵包點心之類，3年後身體已經「慘無人形」。更奇怪的是，他白天一般不會感覺餓，只有到了晚上甚至凌晨才有吃東西的欲望。郭男的父親說，「他胃之前有點問題，沒病之前還抽菸喝酒。」

中山市中醫院2018年2月診斷郭男屬於抑鬱，但認為吞咽困難原因待查，考慮心理性可能。另外，郭男還被診斷患有「十二指腸潰瘍、肺氣腫肺結節、右腎囊腫等7項健康問題。」

▼醫院診斷。（圖／翻攝自《看看新聞》）