影／8旬翁騎三輪車闖馬路！連躲3輛大貨車「躲不過第4輛」…當場遭撞噴火光身亡

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記者朱世凱／綜合報導

山東省棗莊市近日上演奪命車禍意外，一名8旬老翁騎三輪車橫越馬路時，遭到大貨車猛力撞擊。據悉，事故發生前，老翁才剛躲過3輛大貨車，沒想到第4輛並沒有要禮讓的意思，導致三輪車被撞變形噴出火光，老翁也在送醫搶救後宣告不治。

▼8旬翁遭到貨車猛力撞擊當場身亡。（圖／翻攝自梨視頻）

綜合陸媒報導，事故發生在上（7）月16日，老翁騎三輪車橫越馬路時速度相當緩慢，有3輛大貨車駕駛見狀後，主動放慢速度並改道禮讓；不過第4輛紅色大貨車行駛過來時，以為老翁可以快速通過，因此維持原先速度，沒想到就直接撞上了老翁。從影像可見，腳踏車當場被撞出一堆火花，老人則是蜷曲躺在地上一動也不動。

▼現場留下事故痕跡。（圖／翻攝自梨視頻）

劉姓貨車駕駛表示，當兩車相距大約40多公尺時，他就有發現老翁騎著三輪車正在過馬路，他認為對方可以快速穿越，所以沒有採取相對應的措施（減速），直到兩車越來越近才驚覺大事不妙，但為時已為，即便他趕緊下車為老翁施行心肺復甦術（CPR），老翁卻仍舊沒有恢復呼吸心跳，當場撒手人寰。警方最終判定，事故雙方必須承擔同等責任。

▼貨車駕駛緊張下車替老翁施行CPR，卻依舊無法挽回對方性命。（圖／翻攝自梨視頻）

網友看完後表示，「80多歲了還這麼硬衝，真的不要命」、「果真事不過三！」、「老翁大概覺得，我都活了一把歲數了，該讓讓我吧」、「我站司機這邊」、「老人別想不開啊」、「好無言，該說貨車駕駛倒楣嗎？」、「有些年紀大的人確實把馬路當自己家呢」、「既然事情已經發生，就願逝者安息吧」。