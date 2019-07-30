人倫悲劇！他動手爆打親哥後回房睡覺　醒來才知透天厝已成兇宅

記者林悅、陳韻如／台南報導



台南市仁德區7月30日中午驚傳一起人倫悲劇，66歲翁姓男子疑遭58歲胞弟毆打致死，歸仁警分局據報逮捕涉案翁嫌，初步調查翁嫌坦承口角後動手毆打死者，但並不知哥哥死亡，目前警方已報請檢察官相驗，並進一步釐清案情中。

▲台南市仁德區一間透天厝驚傳命案，66歲的翁姓男子，疑遭58歲的胞弟毆打致死，警方封鎖現場進行勘查蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，死者66歲翁姓男子與58歲的兇嫌是兄弟關係，2人同住在台南市仁德區一間透天厝內，死者因腳骨折行動不便，平日住在一樓房間，29日晚上翁姓兄弟2人因細故發生口角爭執，58歲兇嫌涉嫌動手毆打胞兄。直到30日上午，翁姓死者的妹妹到現場要幫忙打掃，竟發現死者在房內已死亡，馬上向歸仁分局警方報案。

歸仁分局警方據報馬上到場，將還在屋內的兇嫌逮捕帶回偵訊，警方並封鎖現場，請市警鑑識中心派員進行勘查蒐證，並報請檢察官相驗。初步了解，翁嫌坦承與死者發生口角動手打人，但並不知胞兄死亡情事。

據鄰居指出，死者兄弟2人經常吵架，死者做人很好，29日下午4時多倒垃圾時，曾聽到死者兄弟2人在爭吵，但並不知為何事爭吵，也不知死者被毆打的原因。

▲歸仁分局黃宗仁副分局長表示，相關案情與真正死因，由檢警調查偵辦中。

據歸仁分局黃宗仁副分局長表示，死者身上有傷口，但是如何受傷，是什麼器物造成及致死原因，還要檢察官會同法醫進一步勘查相驗才能確定，目前警方正深入偵訊兇嫌，深入釐清案情偵辦中。