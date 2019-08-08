桃園翁從桃園騎到台北開心訪友　忘了怎麼回家...警火速救援

▲9旬老翁忘記回家路，南港玉成派出所警員林暐倫、陳品君協助返家。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市南港區重陽路與興華路口有迷途長者需協助！日前警方晚間6時許獲報後，2名警員火速趕赴現場，發現一名年屆9旬吳姓老翁驚慌失措，得知他原本騎著機車來訪友，卻忘記怎麼回家，所幸警方協助老翁平安返家，其家人對此感謝萬分。

經了解，老翁當天獨自騎車從桃園住家北上訪友敘舊，但返途時，因路況不熟而迷失方向，隨著天色漸暗，老翁心急如焚，但依舊找不到回家的路，因此慌張地向沿途路人求助。玉成派出所警員林暐倫、陳品君獲報後趕抵現場，見老翁年事已高，深怕發生意外，於是熱心將他帶返所喝茶及休息，並聯繫其家人至所接回團圓。

南港分局呼籲民眾，家中若有失智長者、精神疾病患者，應不定時幫忙拍照（包括常穿之衣著、特徵等）、注意其可能活動範圍，並予以協助配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，如：愛長照守護QRcode布標或NFC防走失智慧手環等，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至直轄（縣）市警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔。

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