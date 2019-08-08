　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園翁從桃園騎到台北開心訪友　忘了怎麼回家...警火速救援

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼9旬老翁迷途，南港玉成派出所警員林暐倫、陳品君協助返家。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲9旬老翁忘記回家路，南港玉成派出所警員林暐倫、陳品君協助返家。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市南港區重陽路與興華路口有迷途長者需協助！日前警方晚間6時許獲報後，2名警員火速趕赴現場，發現一名年屆9旬吳姓老翁驚慌失措，得知他原本騎著機車來訪友，卻忘記怎麼回家，所幸警方協助老翁平安返家，其家人對此感謝萬分。

經了解，老翁當天獨自騎車從桃園住家北上訪友敘舊，但返途時，因路況不熟而迷失方向，隨著天色漸暗，老翁心急如焚，但依舊找不到回家的路，因此慌張地向沿途路人求助。玉成派出所警員林暐倫、陳品君獲報後趕抵現場，見老翁年事已高，深怕發生意外，於是熱心將他帶返所喝茶及休息，並聯繫其家人至所接回團圓。

南港分局呼籲民眾，家中若有失智長者、精神疾病患者，應不定時幫忙拍照（包括常穿之衣著、特徵等）、注意其可能活動範圍，並予以協助配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，如：愛長照守護QRcode布標NFC防走失智慧手環等，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至直轄（縣）市警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔。

【更多新聞】

影／反詐反毒「不瘋狂」！網紅團體KUSO劇力挺　辣妹熱舞+役男反串超吸睛

影／房東批：乞丐趕廟公！松聯幫大哥也助陣　攤商硬起來互嗆

故友臉書求助…她衝銀行想救急！警手機搜尋「關鍵字」保住21萬

ET快訊
快訊／利奇馬強風暴雨襲！高鐵宣布9日「台中站以北全天停駛」
台中市宣布9日「正常上班上課」　利奇馬襲台風雨未達標
宜蘭縣也放了！9日確定「停班停課」　利奇馬襲台風雨達標
新竹縣市宣布：9日停止上班課
桃園宣布：9日停止上班上課
胖颱利奇馬挾強風豪雨！北北基宣布明天停班停課

關鍵字：迷途,迷路,老翁

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

颱風來襲！國道隔音牆加固作業　工程車翻覆雲林台74線

快訊／颱風夜自家門口鋸樹防颱　男9m跌落無呼吸心跳搶救

花蓮遊覧車自撞分隔島　「撞倒2路燈」10名遊客輕重傷送醫

東吳183天菜洩淫片毀人一生…判罰金免關　網氣炸：拜託關到死

陸軍第八軍團步兵203旅士兵自戕案　南檢解剖查明頭部中2槍亡

女騎士「慢車道左轉」2秒後爆頭慘死　法官：未兩段左轉肇責自負

桃園高壓電線雷擊斷落鬧區　「火花電擊」如索爾現身路人走避

會計師事務所幫開假發票逃漏稅1億　43人遭約談3人收押

桃園翁從桃園騎到台北開心訪友　忘了怎麼回家...警火速救援

保證48小時不越軌　男剩5小時破功硬上嫩妹換來4年牢飯

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

化身街友7天體會歧視和窒息感 他領悟：世上沒有真的感同身受

小鬼《玩很大》「8分鐘23次」全被拍！　畫面PO網..PTT看傻：破皮了

我也要媽媽陪...學校母親節活動　單親爸霸氣扮女裝幫女兒圓夢！

楊洋《全職高手》拿應援板為自己應援　無奈被調侃「長得也就一般般」

颱風來襲！國道隔音牆加固作業　工程車翻覆雲林台74線

快訊／颱風夜自家門口鋸樹防颱　男9m跌落無呼吸心跳搶救

花蓮遊覧車自撞分隔島　「撞倒2路燈」10名遊客輕重傷送醫

東吳183天菜洩淫片毀人一生…判罰金免關　網氣炸：拜託關到死

陸軍第八軍團步兵203旅士兵自戕案　南檢解剖查明頭部中2槍亡

女騎士「慢車道左轉」2秒後爆頭慘死　法官：未兩段左轉肇責自負

桃園高壓電線雷擊斷落鬧區　「火花電擊」如索爾現身路人走避

會計師事務所幫開假發票逃漏稅1億　43人遭約談3人收押

桃園翁從桃園騎到台北開心訪友　忘了怎麼回家...警火速救援

保證48小時不越軌　男剩5小時破功硬上嫩妹換來4年牢飯

快訊／利奇馬強風暴雨襲！高鐵宣布9日「台中站以北全天停駛」

民眾樂翻！北北基9日停班課　提前宣布原因曝光

葛萊美認證！英倫樂團「蒙福之子」　11月首度來台近距離開唱

民眾遇詐騙員警霸氣嗆員編　詐騙集團急退散

快訊／南投縣預報出爐！風雨未達標9日「上班上課」

北北基9日停班停課！　台大等5醫院開「颱風特別門診」

揭秘《全職高手》真人特效！楊洋臉上貼滿「黑圓點」：臉都僵了

光良從小狂躲爸爸！　「一通遠洋電話」父子關係秒回溫

拒絕滴滴答答！攝護腺肥大導致腎衰竭　別害羞儘早治療能緩解

快訊／台中市宣布9日「正常上班上課」　利奇馬襲台風雨未達標

社會熱門新聞

彰議員情人節親小三放閃　8月大..

女車主急報案「4片玻璃被偷了」..

183高壯天菜PO不雅片約炮　..

龍鳳胎爸88節墜樓亡　臉書曾P..

正妹借宿　色男忍43hrs強壓..

少年遭父虐打被阿姨綑綁　10歲..

志願役自戕亡　家屬：大兵手記整..

即／基隆信二路立體停車場男墜落..

即／中壢忠孝路警匪槍戰「開3槍..

才溫馨接送完！陽光師停車場墜樓..

她控遭撿屍　2男結伴畫面讓檢警..

中和民宅衣櫃倒榻！1人遭壓命危

婦遭「50kg衣櫃」重壓！埋衣..

少年溺死浴缸　阿姨：我用童軍繩..

更多熱門

相關新聞

男子獨自登山迷途　警教衛星定位獲救

桃園市陳姓男子6日想挑戰一日攀登位於復興區的塔曼山，下午下山時卻因不熟山區道路迷途，陳男在山中越走越心慌，遲遲找不到下山路徑還摔倒山徑，最後以手機向警方求援，警方指導辰男利用衛星定位，確認周遭相對位置後，立即通報巴陵消防分隊組成7人搜救隊上山救援，歷經3個多小時找到陳男，並將其安全送下山。

德國人被困山區白河警救援脫困

6男女古魯山徑北峰迷途　漏夜搜救找到了

快訊／3男3女宜蘭古魯山徑北峰迷途

鬼門開首日　阿嬤走失迷途12小時

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

地震「女友慘叫秒斷訊」！急衝她家破門看見震驚一幕

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱風假標準

快訊／全台被搖醒！05：28規模6.0地震發國家級警報

2張圖看強颱利奇馬放不放颱風假！

利奇馬強襲　9日停班停課一次看

8日「停班停課」懶人包　利奇馬恐轉強颱

彰議員情人節親小三放閃　8月大孕妻氣爆

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

蘇貞昌28分震醒...幕僚36分接到電話　一句話讓政院跳起來

一芳水果茶「買大送中」　1.9萬網友洗版蓋樓

「國民黨2020一手好牌打成爛牌」　企業大老看不下去：吳敦義要負最大責任　

更多

最夯影音

更多

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面