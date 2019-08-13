▲ 紀念823砲戰61周年，新北副市長謝政達到場追思。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中華民國八二三戰役戰友總會13日舉辦追思紀念會，新北市副市長謝政達也到場對參戰英雄致敬，並與理事長連城珍、國防部常務次長徐衍璞中將、政治作戰局黃開森中將、退輔會李文忠主委，及在場超過500名的參戰老兵，一同緬懷當年為國家犧牲的國軍前輩。

謝政達表示，感謝當年參加八二三戰役的戰友，付出血汗及青春保衛國家安全。目前全國八二三戰友年齡都有80歲，90歲的戰友也很多，市府長期重視長者的照護，積極推動公共托老中心、動健康、銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點、銀髮大學等政策，2019年12月將預計再增設5處公共托老中心，提升長照服務能量，服務更多在地長輩。

理事長連城珍表示，市府長期關心八二三戰役戰友的長期照顧問題，並協助推廣協會的公益活動。823砲戰超過一甲子的歲月，當年烽火連天的日子現在回想起來還是令人顫抖。我們這群老兵深知戰爭無情、和平無價，希望年輕的一輩，能謹記這樣的道理。

民政局長柯慶忠表示，當年參與八二三砲戰的台灣充員多達3萬多人，戰後回到各縣市成立了戰友協會，目前全國八二三戰友總會會員約1萬5000餘人，平均年齡超過80歲。透過每年的紀念活動，讓老英雄們重聚回憶過往，維繫當年同袍的情感。

活動最後，米克思MIX薩克斯風演奏《望春風》、《明天會更好》、《風雨生信心》，還有海軍儀隊帶來操演，撫慰戰役的老英雄們，場面莊嚴肅穆。