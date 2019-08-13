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九三軍人節活動將開跑！國防部打「莒光女神」牌超吸睛

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▲▼國防部說明「93軍人節」系列活動內容 。（圖／取自軍聞社）

▲國防部說明「93軍人節」系列活動內容 。（圖／取自軍聞社）

記者林銘翰／台北報導

九三軍人節將至，國防部將於8月起開辦慶祝活動，13日透過例行記者會由政戰局局長黃開森中將說明國防部辦理軍人節系列活動的目的，再由文宣心戰處處長樓偉傑少將說明各項活動及介紹參與系列活動的合作企業、知名網紅插畫家、主播及球隊代表。

樓偉傑表示，今年以「從軍報國從不過時，軍人承諾永不變質」為主軸，舉辦「表揚大會」、「職棒開球」、「國軍有愛」、「穿軍服，我驕傲」、「勇敢同行藝起SHOW」、「敬軍電影特映會」及「企業敬軍」等多場次各類型活動，並增加「形象影片」、「榮耀軍旅報導」及「禮讚國軍宣傳」等文宣規劃。

樓偉傑指出， 國防部將於8月30日上午10時舉行「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，頒發國軍楷模、模範團體主官、敬軍模範、全民國防傑出貢獻獎代表等147個獎項，接受三軍統帥蔡英文總統表揚。大會前一晚，靖天集團為感謝國軍官兵對守護家園奉獻，也在國防部中正堂辦理院線片《全面攻佔3》特映會。

樓偉傑說， 今年最特別的是「國軍有愛」及「穿軍服，我驕傲」這兩項活動，8月20日至9月10日期間的周末或假期，國防部特別鼓勵各部隊主官（管）率領官兵著軍服前往弱勢及公益團體表達關懷，將「愛民」行動與「愛國」精神相接合。此外，在9月3日軍人節當天，國防部更鼓勵各部隊幹部邀請官兵穿著軍服、攜帶眷屬，從事休閒娛樂、用餐等活動，讓軍服成為象徵榮耀的服裝。

樓偉傑也說，今年也是職棒30周年，國防部將在8月16日、23日、28日分別於桃園國際、臺中洲際、高雄澄清湖棒球場，與各球團共同辦理職棒開球活動，廣邀各部隊官兵及其眷屬進場欣賞球賽，更特別製作結合地方特色球衣，提供眷屬穿著，以展現國軍熱愛鄉土，與民同在的精神，目前經統計有1萬餘位官兵及眷屬主動報名參加，而每一位進場的官兵都是主角。

▲▼國防部說明「93軍人節」系列活動內容 。（圖／取自軍聞社）

▲國防部說明「93軍人節」系列活動內容 。（圖／取自軍聞社）

此外，24日也將在台北市信義區香堤大道，由心戰大隊、空軍儀隊、特戰官兵、花防部原民社與南強工商、育達商職等兩所學校社團共同表演；另邀請到素有「莒光女神」之稱的華視主播房業涵，搭配陸軍601旅黑鷹直升機飛官牛治平少校來主持，屆時也將於現場發放可愛文宣品。

在記者會最後，也特別播放一部全程由國軍官兵自製的3D動畫影片《頑強自信》，劇情描述一位年輕女性，在受訓時期經過一次次磨練後，逐漸成為可獨當一面執行任務的阿帕契女飛官，以展現「官兵有頑強自信，國軍有頑強戰力」的概念。

樓偉傑表示，今年希望能透過多元的軍人節系列活動，使「官兵有感，軍民同慶」，讓每一位官兵都能深刻感受自己是軍人節系列活動的主角，持續提升國軍榮譽形象，強固信心與精神戰力。

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關鍵字：軍人節,國防部,國軍

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