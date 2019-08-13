逛漫展遇「美腿正妹」　結果竟是公司老闆cos女裝！他po網後悲劇了

▲逛動漫展發現男老闆穿女裝。（圖／翻攝自知乎）

記者蔡儀潔／綜合報導

「你發現過上司的哪些秘密」這一話題最近在知乎上擁有超高討論度，一位男網友爆料稱，他日前在動漫展上碰見男老闆在cosplay女裝，「尷尬死了」、「我們老闆平時可正經了」。不久後，該網友的上司和公司得知這條po文，給予他「在漫展上公開穿女裝」的處罰。

▲男網友po文。（圖／翻攝自知乎）

該男網友在知乎上po出圖片，畫面中是一位戴著銀色假髮、穿著過膝白襪子黑皮鞋、格紋短裙的「正妹」。他發文說，「漫展碰見我老闆在女裝cos，尷尬死了，幸好沒上去打招呼。當時第一眼沒認出來以為看錯了，但是後來我路過這邊的時候，他在跟旁邊人說話，媽耶我們老闆平時可正經了」、「順便說一下，這腿太棒了啊啊啊啊」。

該貼文迅速在網上引起熱議，也傳到了男網友的老闆那裡。該網友所在的公司維咔近日發佈，稱「我司簡體中文運營部某員工因拍下其直屬領導女裝相片並發佈在相關互聯網社區（如知乎、脈脈等）上，給當事人的正常生活帶來困擾，經研究決定，給予該員工在漫展公開女裝的處罰。」

▼公司公告內容。（圖／翻攝自微博）

▲男老闆的微博。（圖／翻攝自微博）

目前，在知乎的貼文已被刪除且更改，「跟老闆py（私下交易）了一下，下次他不會發我女裝照片，刪了」。原PO老闆甚至在自己的微博上抱怨「突然所有人都知道我女裝被拍了，我恨」、「就只准爆這一次照片啊！自閉了」、「女生不都應該是這種漫畫腿嗎？」

網友紛紛在底下留言說，「好腿！老闆居然這麼可愛」、「我大概是假的女孩子，老闆這腿女人看了都落淚」、「我也想要這種腿」，但有人質疑知乎的po文是該公司的炒作方式。

▼網友驚歎老闆的腿又細又直。（圖／翻攝自微博）