50歲美魔女Cos動漫16歲女偶像　嫩白長腿超纖細…網看傻：34年去哪了？

▲さゆり的Cosplay看不出她已經50歲。（圖／翻攝自IG／katsumisayuri_sayuri）

記者林瑩真／編譯

許多青少年喜歡Cosplay成喜歡的動漫人物，但卻沒有足夠金錢達到高質量的成果。日本一名Coser近來爆紅，並不僅僅是因為她高品質的Cosplay，也是因為她明明已經50歲，扮起高中偶像的動漫角色也毫無違和感。

綜合外媒報導，かつみさゆり（katsumi sayuri）就曾經扮演動畫作品《Love Live!》中的女高中生偶像南琴梨，即使沒有把頭髮染成南琴梨特徵的米色，但一雙又長又直的纖細美腿仍然吸引眾人目光。

更令人驚訝的是，さゆり以50歲的年紀扮演16歲的女高中生，絲毫沒有違和感，相當青春亮眼。不只如此，さゆり的扮演也總是維持高品質，精緻舞台服裝搭配可愛完整妝髮，更加令人看不出年齡，也為她在Instagram上吸引1.85萬的粉絲。網友則直呼「多的34年去哪了」、「天啊也太可愛了吧」、「我超可以」。

即使さゆり擁有少女童顏及姣好身材，但她其實不是模特兒，而是與丈夫太平かつみ組成搞笑組合的諧星，專門進行漫才（日本一種喜劇表演）；另外，近來也成為吉本坂46組合的成員，以單曲〈泣かせてくれよ〉出道。