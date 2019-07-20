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從天而降的switch！　幸運航班旅客人手一台

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▲switch。（圖／翻攝自Twitter／@LaurMoor）

▲機上人人獲得免費switch，乘客興奮po上網分享。（圖／翻攝自Twitter／@LaurMoor）

實習記者施怡妏／綜合報導

從天而降的Switch遊戲機！美國西南航空（Southwest Airlines）與任天堂合作，於7月15日到8月13日期間，每天隨機抽取一架幸運航班，免費送飛機上乘客一人一台Switch，還有《超級瑪利歐創作家2》遊戲片。幸運兒興奮曬照「Nintendo Switch，旅行的最佳良伴」。

根據外媒報導，在一班從達拉斯飛往SDCC聖地亞哥動漫展（San Diego Comic-Con）的的飛機上，每一位乘客都獲得全新的 Nintendo Switch 主機以及《超級瑪利歐創作家2》遊戲片，只要搭乘此航班，即便你不是要前往動漫展的，都可以獲得驚喜好禮！

根據乘客表示，當天在機場等候飛機時，突然出現一名身穿「瑪利歐」造形的工作人員，向乘客暗示待會將會一個驚喜。不久後，工作人員開始發放一張門票，「西南航空為您介绍完美的旅行夥伴Nintendo Switch」。拿到遊戲機的乘客興奮的在社群平台上曬照，並PO出全機幸運兒的大合照。

網友們看到後非常羨慕表示「我也是搭西南班機，但是我提早一天去了，可惡...」、、「我的老天，這到底搞甚麼也太讚了吧！」、「這告訴我們未來參加SDCC只坐這家公司！」。

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關鍵字：switch,動漫展,西南航空

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