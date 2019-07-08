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騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

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地方中心／採訪報導

日前幾張火辣照在車群瘋傳！只見照片中的女主角穿著清涼，露出白皙美背加上一雙蜜大腿，側面還可瞧見豐滿的上圍呼之欲出，更帥氣地騎著重型機車相當吸睛，讓車友忍不住偷偷拍下她的倩影。她是24歲的「十字風 Crosswind」，平時興趣是cosplay與騎重機，她表示，當初會想騎重機是覺得「現在不做以後就不會做了」！

▲▼重機辣妹。（圖／十字風 Crosswind提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲十字風的性感照在車群中瘋傳。（圖／十字風 Crosswind提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

十字風在臉書上經營「十字風 Crosswind」臉書粉絲專頁，追蹤人數更高達2.1萬，從她的臉書不難察覺，她對cosplay及重機深深的喜愛著，在台三線上騎車的畫面被捕捉下來之後，她也大方PO文表示，「大家看到我可以跟我合照，沒關係的！」。

▲▼重機辣妹。（圖／十字風 Crosswind提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲十字風也喜愛cosplay。（圖／十字風 Crosswind提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

今年24歲的十字風是台日混血，常常被人家誤會是全職Coser或是道具師，但她的真實職業其實是「建築設計師」，平常的工作時間是朝八晚五，有時她會趁著下班騎著自己買的BMW G310R 愛車去跑山，假日也能在新竹、苗栗、台中等地區見到她的身影。

十字風接受《ETtoday東森新聞雲》採訪時表示，當初會踏入重機的圈子的原因是覺得「現在不做以後會後悔」，而十字風這個名字則是她一位很久以前玩線上遊戲認識的朋友ID，她決定延用，她也笑著澄清「他人還健在」，只是為了紀念這段特別的友誼！

▲▼重機辣妹。（圖／十字風 Crosswind提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼十字風有空時也會接外拍當作興趣經營。（圖／十字風 Crosswind提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同）

▲▼重機辣妹。（圖／十字風 Crosswind提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

她笑談，7日原本是想到台3線拍追焦照，沒想到一位追焦手都沒遇到，反倒遇上大家偷拍，但她不以為意地說到，「不會造成困擾，反正就是要給人家拍的啊！」，也在臉書回應網友自己有貼胸貼，不用擔心走光。騎車半年到一年的期間內，她最大的興趣就是穿著奇裝異服，拍些特別的照片為自己的青春留念。

除了騎重機跑山之外，十字風平時也喜愛cosplay及外拍，她坦言，家人對於她的興趣雖然反對，但不阻止，自己會一直從事這項活動，直到「它不再帶給我快樂為止」。

▲▼重機辣妹。（圖／十字風 Crosswind提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼從照片中可看出十字風對於重機及cosplay的熱愛。（圖／十字風 Crosswind提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同）

▲▼重機辣妹。（圖／十字風 Crosswind提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼重機辣妹。（圖／十字風 Crosswind提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼她大方秀出好身材。（圖／十字風 Crosswind提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同）

▲▼重機辣妹。（圖／十字風 Crosswind提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼重機辣妹。（圖／十字風 Crosswind提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼針對她的興趣，家人抱持反對但不阻止的態度。（圖／十字風 Crosswind提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同）

▲▼重機辣妹。（圖／十字風 Crosswind提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字：重機,cosplay,十字風

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