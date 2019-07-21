偷拍狼潛GJ21動漫嘉年華猛攝裙底　女COSER霸氣怒喊：當我吃素！

▲女COSER發文稱活動中逮到一名偷拍狼。（圖／翻攝臉書「中部cosplay認親,分享團」）

記者李忠憲／台中報導

COSPLAY活動現狼蹤！中興大學20日舉辦「GJ21動漫創作嘉年華」，有COSER發現偷拍狼竟在包包內藏針孔攝影偷拍裙底風光，立刻報警並在臉書COSER社團發文，提醒大家要注意。警方表示，男子已涉犯妨害秘密罪，警詢後依法函辦。

李姓女網友20日在臉書社團《中部cosplay認親,分享團》發文稱，她本身是COSER，前往中興大學舉辦的「GJ21動漫創作嘉年華」活動時，有人發現有一名年約30歲，身高170公分的眼鏡男，疑似偷拍她的裙底風光，隨身的包包暗藏玄機。

▲▼偷拍狼包包內藏放針孔攝影，遭人贓俱獲。（圖／翻攝臉書「中部cosplay認親,分享團」）

李小姐說，她跟友人偷偷尾隨對方，發現他專挑穿裙子的女COSER，故意站在旁邊，再垂著包包偷拍。對方發現後準備逃跑，他們立刻上前質問，果然發現男子的包包內藏有針孔攝影，人贓俱獲，立刻表明要報警。

她表示，對方得知後，改口承認有偷拍，求他們「可不可以私下解決」。但她立刻回嗆：「當我吃素喔！」立刻報警，讓警方帶走他。

第三警分局表示，已受理報案並帶回該名男子，警詢後依妨害秘密罪嫌將他函送法辦。

網友對偷拍狼惡行怒批「太誇張！」，有人罵他「垃圾」、「噁爆」、「敗類」，也有其他COSER擔心遭拍，直說「以後出角不太敢出穿裙子的角色」。網友也建議，最好是跟朋友走比較安全。

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