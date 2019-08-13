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踏入偏鄉公益！OK忠訓國際以愛和陪伴　給人走下去的希望

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▲踏入偏鄉公益！OK忠訓國際以愛和陪伴，給人走下去的希望。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者吳杰澄）

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲扮演傾聽陪伴角色，OK忠訓國際提供貼心專人服務，親切禮遇，讓人安心又放心。（圖／記者吳杰澄攝）

記者吳思瑤／台北報導

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「那麼厲害~」這句耳熟能詳的電視廣告台詞，正是出自藝人候昌明代言的OK忠訓國際，除了提供一站式貸款服務之外，更深入偏鄉做公益、關懷偏鄉的孩子。創立22年，致力於回饋社會，推動10年計畫，帶著同仁跑進偏鄉，一年傳愛到一個地方。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲OKRUN路跑活動今年第三年，「愛在尖石」提倡一元路跑做公益。（圖／業者提供）

三年前，看見谷關受到颱風重創想幫助當地，進一步有了回饋社會的十年計畫「讓世界看見台灣美」。這是由企業主發願拋磚引玉帶著同仁去偏鄉服務，主要目的看見台灣美，從2017谷關、2018泰安、到今年的尖石，已經連續舉辦第三年，特別推出「加1元多1人」的一元路跑方案號召更多熱愛運動的人參與，加入做公益行列。OK忠訓國際副董事長陳琬均就說，「OKRUN已經進行到第三年了，我們每年所有的所得都回饋給當地偏鄉孩子，每次活動中很多贊助廠商，跟著我們一起響應這樣的義賣，把所有所得回饋給這些孩童。」透過這樣的活動深刻感受到取之社會、回饋社會，其實是非常快樂且重要的。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲定期舉辦家庭日、母親節等企業內部活動，並號召同仁家人一起做志工，感謝社會大眾對活動的響應。（圖／業者提供）

談起當初為什麼會創業，OK忠訓國際創辦董事長陳訓弘特別有感觸，「那時候欠表哥一筆錢要還，看報紙廣告找地下錢莊，看銀行廣告，去申請貸款卻因為評分不足就被退件，後來是請我妹妹去貸款才借到錢。」心想，會不會也有很多人和我遇到一樣的問題，需要貸款方面的協助，因此開啟了創業之路。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲起初夫妻倆開啟創業之路，始終秉持助人的信念，OK忠訓國際一路走來也已經22年。（圖／記者吳杰澄攝）

但創業沒有想像的簡單，遇上挫折是難免的事，記得2006年的卡債風暴，那時原本有五百人的規模，因為業務緊縮，只剩原來的15%，為了籌資遣費賣房子，以優於勞基法的水準發給資遣同仁，我和太太商量把房子車子都賣了。

僅存六十人的核心團隊，大家的彼此信任，歷經風暴後關係更緊密，也整個改變我們公司的經營風格，從以利為本，轉變成以人為本的經營文化。現在也很感謝老天爺，當初讓他遇上這麼艱難的課題，才會有緣分走進這行，但真正辛苦的不是創業，反而是經營公司還有與同仁的相處之道。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲服務好同仁，同仁就會服務好客人，陳董事長認為企業就會基業長青，更相信文化的傳承。（圖／記者吳杰澄攝）

陳董事長表示，「很多企業領導者認為做企業文化是浪費時間，但我們的管理心法推動，確實反應在營收的持續成長，而人才的教育訓練是我們很重視的。」會在每周一天的午餐時間，聚會分享，漸漸的成為固定的家庭日；另外也開始推動學習日誌，可以將一整天的工作、生活碰到任何困難寫下來，回過頭才有機會去檢視自己。

剛開始推動「分享」其實不容易，但反而得到基層同仁的支持。做起事來更快速擴散學習，減少不必要的遠路，也讓同仁之間凝聚力更緊密，而這份凝聚力就是我們企業的競爭力，是別人不容易複製的。OK忠訓國際做的不只是貸款服務，而是幫助人走下去的希望。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲服務突破百萬人次，每位員工客戶都當成夥伴。一起幫助有需求的消費者，提供不同資金的需求。（圖／記者吳杰澄攝）

企業營運模式，在服務過程中，看見客人的需求來做出調整。董事長陳訓弘又說，「曾經有一位客戶，前一晚在網路留言要辦貸款，隔日回電給客人，電話那頭傳來的是他姐姐的聲音：來不及了！我弟弟已經燒炭自殺了。」經過這次事件後，體認到，會來電話的客人，有些是一活高度壓力的族群，最怕被家人知道自己的壓力，也是最需要支持的一群人，因此將服務從8小時擴大成24小時。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼幫助需要的人解決問題，不只是辦貸款服務，每一通電話，都代表一個家庭的希望。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

因為有這樣的決心與堅持，服務突破百萬人次，將每位員工、客戶都當成自己夥伴看待，「面對金錢問題我們扮演著陪伴角色，過程中客戶非常信任我們，當給予任何建議時，都非常願意接受。」每位客人至少有四位專員提供服務，從客服、資料準備、諮詢規劃等等，每一道流程的分工精準，不但幫助客人解決問題。每一通電話，都代表一個家庭的希望，我們幫助到對方解決問題而產生價值，客人就更願意推薦我們，口碑相傳。

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關鍵字：台灣,OK忠訓國際,偏鄉,路跑,OKRUN,以人為本

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