宏佳騰捐贈沙灘車　強化消防水上災害搶救

▲宏佳騰動力科技公司捐贈台南市消防局1部沙灘車，由第六救災救護大隊長林德興頒發感謝獎狀，感謝鍾杰霖董事長造福人群的慈善義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

宏佳騰動力科技公司捐贈台南市消防局1部沙灘車，7月25日上午11時，在安平分隊舉辦捐贈儀式，由第六救災救護大隊長林德興頒發感謝獎狀，並由宏佳騰動力科技公司李忠誠公關長代表接受，以感謝鍾杰霖董事長造福人群的慈善義舉。

宏佳騰鍾杰霖董事長鑑於消防水上救災勤務之急迫性，與維護大台南地區之居民生命財產安全，特捐台南市消防局沙灘車1輛，價值新台幣25萬元，提供給外勤人員水上救災使用，強化災害搶救之效能。

消防局指出，鍾杰霖董事長為地方之公益付出不遺餘力，在開發車輛的過程中，不單純把車當作交通工具，更是一個工藝品；既然是工藝品，要如何精雕細琢的打造，「專精」就是一個相當重要的關鍵。鍾董事長聞悉消防局在水上救災車輛器材上有欠缺，便捐贈公司最新款式消灘車，該車有強大馬力及扭力，並具有二輪/四輪/四輪鎖定等驅動模式，該沙灘車除性能優異外，更配備有前絞盤和後拖車設備，在水上搶救器材船艇載運上，相信能提供不少助益，此舉之盼能收到拋磚引玉之效。