亞瑟士也中槍　官微急發聲明：支持一個中國

▲亞瑟士官方微博發出聲明力挺一個中國。（圖／翻攝亞瑟士官方微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸網友爆料，日本運動品牌亞瑟士（asics）官方網站將台灣及香港列在「亞洲及大洋洲」國家區，與中國大陸並列。對此，亞瑟士今（12）日透過官方微博急發聲明表示，「亞瑟士中國及全體員工始終如一地堅持祖國領土完整，支持一個中國原則，支持香港、台灣是中國領土不可分割的一部分。」

▲亞瑟士(中國)發出的聲明稿。（圖／翻攝亞瑟士官方微博）

自義大利精品VERSACE（凡賽斯）被爆T恤上將香港與澳門列為國家，COACH及紀梵希（GIVENCHY）也遭大陸網友發現衣服設計上有違反「一中原則」，經媒體揭露，大陸網友再爆料亞瑟士（asics）官網也將台灣、香港與大陸並列，引起網友熱烈討論並到亞瑟士官方微博留言要求更正。

▲日本運動品牌亞瑟士遭大陸網友起底。（圖／翻攝亞瑟士官網）

亞瑟士（中國）官方微博緊急發出聲明後，大陸網友似乎不領情，認為亞瑟士（中國）是在揹黑鍋，總公司仍無動於衷，因此在底下留言要求Facebook、IG和Twitter的官方帳號上也得同步發道歉聲明，並更改國外官網上的錯誤標誌。

網友表示，「先改掉再說，否則聲明就是一張廢紙」、「從此不穿亞瑟士」、「道歉有用的話還要警察幹嘛」。也有網友貼出NIKE或PUMA的官網圖示，請亞瑟士參考修改。

