羅文嘉批台灣正名分裂社會　陳水扁要求公開道歉：有這麼嚴重嗎？

▲ 陳水扁。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

前總統陳水扁12日晚間在臉書開砲，認為民進黨秘書長羅文嘉於8月2日與歷史作家余杰談到民進黨2020選戰策略就是「抗中保台」，並批評台灣正名運動恐怕加劇社會分裂，陷入內外交困的境地。對此，陳水扁認為，這對日前表態支持總統蔡英文連任的總統府資政辜寬敏，正在推動的台灣正名制憲運動，打了大大的一個耳光，並要求羅文嘉公開道歉。

陳水扁表示，民進黨2018年11月24日縣市長選舉的慘敗，當時蔡英文領導的民進黨對2020東奧台灣正名公投案的刻意切割，無情打壓，難道教訓還不夠嗎？若2020年總統與立委選舉要確保2016年總統立委雙雙大贏的戰果，一般認為這是不可能的任務，如今又有羅文嘉代表黨中央公開批判台灣正名制憲會加劇社會分裂，使台灣陷入內外困境，陳水扁質疑「有這麼嚴重嗎？」

陳水扁提到，2003年10月25日自己支持「台灣公投之父」蔡同榮領導的公投立法推動聯盟，在高雄舉辦「全民公投 催生新憲」大遊行，高達30萬人參加的街頭運動圓滿成功，幾天後的民調首度逆轉勝，小贏連宋1個百分點，難道「公投新憲」的訴求運動有分裂社會，造成台灣陷入內外困境嗎？

陳水扁舉例，2003年11月27日，藍營控制多數的立法院通過「鳥籠公投法」，他照樣推動史上第一次的防衛性全民公投，走出住民自決公投決定台灣未來的第一步，當時黨內有人說那是「票房毒藥」，結果2004年3月20日的全民公投反而是阿扁得以連任的「票房保證」；去年10件公投案過了7件，2021年開始，每二年都有一天是法定公投日，公投不再是政治禁忌！

陳水扁再舉例，2004年2月28日「族群大團結 牽手護台灣」的成功舉辦，200萬台灣人從台灣頭到台灣尾，牽成500公里長的「民主長城」，展現台灣人民「抗中保台」的意志與決心；他批評，羅文嘉的「抗中保台」，除了口號，還有什麼可以激發支持者的熱情的？