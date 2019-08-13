高雄豪雨夜襲「韓國瑜沒動作」！看到台南停班課…網友灌爆市長臉書：醒了沒？淹水了

▲韓國瑜臉書被洗版。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

西南季風來襲，中南部降下徹夜豪大雨，台南淹水緊急停班課。同樣降下大雨的高雄，許多網友一早就湧入市長韓國瑜臉書留言洗版，有人PO台南市長黃偉哲一早宣布停班課的訊息截圖說「 所以台南市長都醒了，您要起床回應市民需求了嗎」，也有家中停電的網友留言「高雄打雷整夜下大大大大雨，現在停電，請問您還在睡？」。

氣象局表示，西南風影響易有短時強降雨，今彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，苗栗、台中、南投地區及台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區慎防坍方及落石。

▲高雄累積雨量破百毫米。（圖／翻攝中央氣象局）

根據氣象局資訊，高雄田寮區降下豪大雨，雨量累積達175毫米。許多網友一早湧入韓國瑜臉書留言「市長起床看一下天氣」、「雨好大ㄛ」、「早安！高雄市長醒了沒？淹水了」、「高雄0813有成立災害應變中心了嗎？ 和隔壁台南比起來真的讓人覺得高雄市政府效率輸一大截欸」、「請問市長 今天天氣這樣 市府有什麼應變嗎？ 已經下了整晚的雷雨 到現在還是這樣 對於機車族上下班的人安全嗎？」

▲網友灌爆韓國瑜臉書。（圖／記者葉國吏翻攝）

不過也有網友替韓國瑜打氣說「這次南部下豪雨，對南部是個考驗，韓市長加油！！」、「支持韓市長」、「市長加油」、「唯一支持苦民所苦韓國瑜 唯。一支持勤政愛民韓國瑜」