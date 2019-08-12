爆打韓國瑜！楊秋興「871字」曝漆黑真相：還有更大的未爆彈

▲楊秋興表示，韓國瑜不適合擔任國民黨總統提名人。（圖／記者宋德威攝）



記者鄒鎮宇／台北報導

前高雄縣長楊秋興日前飛往美國德州探孫，12日在個人臉書PO出「871字」指控高雄市長韓國瑜，認為國民黨主席吳敦義所說的「選賢與能、講信修睦」的「賢、能、信、睦」都和韓無關，讓他感嘆，「有志之士、雖歸隱山林、心不能安啊！」

楊秋興表示，吳敦義喜歡背誦禮運大同篇，其中「選賢與能、講信修睦」最為重要，但如今國民黨的總統提名人韓國瑜「卻是與禮運大同篇背道而馳，既不賢又不信不睦」。

他點出，韓國瑜「輕諾寡信，這就違背『信』了，他自稱以前『吃、喝、嫖、賭』樣樣來，那這樣還有『賢』可言嗎？由他入主市政八個月來的表現也可看出韓的不『能』啊？整天耍嘴皮到處敵對那有『睦』呢？」

「韓國瑜自己説他不愛錢」，楊秋興說，韓國瑜曾說過，要將鳳山造勢的選舉補助款、結餘款捐出，但現在卻沒有看到任何的證明，「這不是愛錢什麼才是愛錢呢？」此外，韓國瑜曾提到過去「吃、喝、嫖、賭」，但現在卻有小三、酗酒、夜店等問題，「又怎麼說呢？怎麼告陳宏昌、趙守博呢？」

▲楊秋興指出，韓國瑜還有更大的未爆彈沒有引爆。（圖／記者吳奕靖攝）



他認為，韓國瑜擅長操作權術，使用「典型的庶民與權貴二分法」，但其申報的「現金金存款、三十多張儲蓄型保單，高級違規農舍、高級電梯別墅」，「他那裡是庶民啊，何況家族當了那麼多屆的議員、立委，他是權貴吧！」

「韓還有更大的未爆彈！」楊秋興表示，韓國瑜在北農時期的採購案、選舉undertable（私下）的捐款、會計師簽證的選舉經費等，「內行人都很清礎，監察院申報單據都已握在民進黨手中，單據申報都確實嗎？這可能還是刑事責任呢？」

他透露，「包括美國在台商會早就預料會有換柱2.0，人家有自知之明，既如此韓最了解自己，不要繼續害了黨，害了中華民國，自己尚可保全自己的市長寶座，這才是智慧聰明之舉啊！」

最後，楊秋興坦白會將這一切說出來的原因，「雖然遠在他鄉含飴弄孫，但『有志之士、雖歸隱山林、心不能安啊！』應該是我目前心境的最佳寫照吧！」