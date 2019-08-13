琳來了+比特王出任務　三鳳宮總統民調「神秘組合」贏柯文哲1倍

▲《謝謝琳來了》跟《比特王出任務》聯手進行總統街訪民調，「吳沈配」黑馬勝柯文哲 。（圖／比特王提供）

地方中心／高雄報導

知名網路節目《謝謝琳來了》以及《比特王出任務》聯手出擊，一起前往高雄市三鳳宮進行總統民調，民調選項除了高雄市長韓國瑜、總統蔡英文以及台北市長柯文哲以外，還另外有吳宗憲以及沈玉琳的「吳沈配」，最後結果竟然是吳沈配還贏過柯文哲，讓《謝謝琳來了》節目製作人林仕鵬大感意外，公開喊話沈玉琳，要不要考慮下來參選。

兩個網路知名節目首度合作就來到高雄市三鳳宮，會選擇在這裡的原因，林仕鵬表示原先構想是要找一個「極綠」票倉來進行民調，看看結果是否會一面倒，所以接受了高雄當地朋友的建議，就選在被稱為「民主聖地」的三鳳宮來進行，一開始一對剛從三鳳宮走出來的情侶來進行投票，結果兩票都投給了蔡英文。

▲《謝謝琳來了》跟《比特王出任務》聯手進行總統街訪民調，「吳沈配」黑馬勝柯文哲 。（圖／比特王提供）

不過最特別的地方，就是也有民眾直接詢問為何選項當中沒有郭台銘，當場讓林仕鵬很尷尬，不過也有人對吳沈配也非常不以為然，還說「選那個兩個兩光的」，充分展現高雄人直率的個性，但是最讓林仕鵬感到有興趣的事，在民調的過程當中，其中有一位民眾是算命師，林仕鵬當時說：「他其實已經算出來是誰，具有指標性」，結果他投給了韓國瑜，當下讓陪同主持的朋友說：「整個三民市場當中算最準的就是他，因為就只有他一間沒有別間了」，讓算命師笑了直說自己是反指標。

▲《謝謝琳來了》跟《比特王出任務》聯手進行總統街訪民調，「吳沈配」黑馬勝柯文哲 。（圖／比特王提供）

▲《謝謝琳來了》跟《比特王出任務》聯手進行總統街訪民調，「吳沈配」黑馬勝柯文哲 。（圖／比特王提供）

最後投票結果出爐，韓國瑜以及蔡英文兩個人票數相當，都有獲得各自支持者的喜好，不過最讓大家跌破眼鏡的竟然是「吳沈配」多贏了柯文哲3票，林仕鵬說：「趕快把我們的影片標記憲哥，我們祝福他們，若是玉琳哥參選也不錯」。