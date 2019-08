▲郭台銘、柯文哲、王金平。(合成圖/ETtoday資料照)

記者楊亞璇/台北報導

2020總統選戰,台北市長柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平動向備受關注。對於三人合作,成為人民最好的選擇,柯文哲12日接受專訪時直言,「This is my wish」。

主持人謝震武在節目中詢問,郭、柯、王三個人的組合是不是對中華民國的老百姓是最好的一個選擇?柯文哲表示,每一個人都有他的缺點,還是要調整一下,或是有時候大家不調整,但是組合以後,把優點發揮,把缺點壓到最低,也許是個方法。

至於希望三人能夠把優點發揮,變成是最福國利民的一個組合嗎?柯文哲直言,「This is my hope」,接著又說,「This is my wish,應該用Wish」,但是也不見得,人生不如意事十之八九,常常很期望很多東西,也不見得每一件都成功。