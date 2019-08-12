快訊／陳宏昌批吃喝玩樂、抱女人　韓國瑜要求3天內道歉否則提告

▲總統蔡英文、陳宏昌。（圖／記者陶本和攝）

記者楊蕓／台北報導

針對國民黨中評委陳宏昌11日公開力挺總統蔡英文連任，並稱「國民黨怎麼可以提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂抱女人的人當總統」，韓國瑜辦公室12日聲明，「韓國瑜競選總部將委請律師寄發存證信函，要求陳主委三天之內道歉，否則將對此提出法律訴訟」，韓國瑜競選總部執行長林國正與委任律師，將在12日下午3點於高雄市黨部召開記者會說明。

陳宏昌11日上午陪同蔡英文參拜蘆洲湧蓮寺致詞時語出驚人，提到兒子詢問他，為什麼國民黨可以提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂抱女人的人當總統？那「我以後也要這樣！」讓陳宏昌嚇得直呼「夭壽！」、「這樣以後要怎麼教兒子？」他更呼籲大家眼睛睜大，維護中華民國政權，台灣絕對不能變成香港第二，祝福蔡英文高票當選。

對此，國民黨蘆洲區黨部12日將召開考紀會，並建請黨中央予停權等黨紀處分。韓國瑜辦公室則發表聲明表示，「對於現任國民黨中評委的陳宏昌，以蘆洲湧蓮寺主委身份，全程陪同蔡英文總統於湧蓮寺參拜，在言談中涉指國民黨提名總統參選人韓國瑜的爭議言論。韓國瑜競選總部將委請律師寄發存證信函，要求陳主委三天之內道歉，否則將對此提出法律訴訟。」

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