華聞快遞／武漢市將籌資35億元人民幣「發展住房租賃市場」

▲武漢市將多渠道籌集租賃住房房源。（圖／湖北省武漢光穀步行街日景／CFP）

《湖北》武漢市將籌資35億元人民幣「發展住房租賃市場」

武漢市房管局近日指出，武漢市將多方籌集35億元（人民幣，下同）資金，培育和發展住房租賃市場，構建多主體供給、多渠道保障、租購併舉住房市場格局。據悉，截至目前，武漢市已搭建起77家國有租賃平台及住房租賃試點企業，現有試點項目為23個，初步形成供應主體多元、經營服務規範、租賃關係穩定的住房租賃市場體系。（中新社）

《廣東》潮州將打造大陸全國首個食品NQI創新產業園

首屆「粵港澳食品大會」11日在廣東省潮州市舉行。據悉，這是潮州市首次舉辦涵蓋粵港澳三地食品產業的大型活動，大會主題為「安全綠色營養健康」，與會的業界專家和企業家代表圍繞主題，就食品安全、產業發展與創新、三品專項行動、粵港澳食品業發展、潮州食文化和區域品牌等議題展開交流和探討。（中新社）

《北京》上半年實現營收10.53兆 機械工業運行總體平穩

機械工業聯合會近日對外發布，上半年機械工業實現營業收入10.53兆，年增率增長1.29%，行業運行總體平穩，主要經濟指標仍保持在合理區間。據悉，今年以來，在日趨複雜的國內外發展環境下，機械工業承壓前行，行業內部結構也跟著進一步優化。（中新社）

《上海》上海期貨交易所掛牌交易20號膠期貨

作為大陸期貨市場繼原油、鐵礦石、PTA期貨之後的第四個對外開放品種，20號膠期貨12日上午在上海期貨交易所國際能源交易中心掛牌交易。據了解，近年來，隨著汽車工業的蓬勃發展，大陸已成為全球第一大輪胎製造國，橡膠產業結構發生了重要變化，讓20號膠成為全球天然橡膠產業最具代表性的品種。（中新社）

▲「20號膠」12日在上海期貨交易所國際能源交易中心掛牌交易。（圖／中新社）

《廣東》廣州7月份CPI月增率上漲0.5%

大陸國家統計局廣州調查隊數據顯示，廣州居民7月份的消費價格指數（CPI）月增率上漲0.5%，其中食品價格上漲0.8%、非食品價格上漲0.4%；另外，消費品價格則上漲0.1%、服務價格上漲1.1%。內容顯示，在八大類商品及服務價格中，月增率呈線「4漲4跌」的景象。（中新社）

《雲南》今年前7個月雲南與東盟貿易額年增率長20%

昆明海關指出，雲南2019年前7個月與東盟貿易額達630.1億元，年增率增長20%，佔雲南全省外貿進出口總額的50.1%。統計顯示，雲南省今年前7個月外貿進出口額為1258.3億元，年增率長17.9%；其中出口為535.2億元、進口723.1億元，全省外貿進出口整體保持穩中有升的態勢。（中新社）

《北京》7月份北京CPI年增率上漲2.6% 鮮果價格漲幅回落

北京市居民消費價格7月份總水平年增率上漲2.6%；其中，鮮果價格持續高位運行，年增率上漲34.7%，但漲幅比上月回落6.8個百分點。數據顯示，7月份北京食品價格年增率上漲6.9%，漲幅比上月回落0.8個百分點，影響CPI上漲1.03個百分點；其中，鮮瓜果價格影響CPI上漲0.61個百分點，是食品價格回落的主要因素。（中新社）

▼福州市民購買海鮮。（圖／中新社）