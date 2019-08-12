柯文哲：蔡英文本來兩岸政策穩健　「辣台妹」是飲鴆止渴　

▲柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲12日接受專訪時指出，蔡英文兩岸政策本來是沒有這麼辣，本來很穩健，但沒辦法民調掉下去，這個就是「飲鴆止渴」，對台灣整個長期發展是不好的，只有短期效果，像是手搖飲事件，就是惡性循環，自己人為難自己人。

至於外界關注與鴻海董事長郭台銘的合作，柯文哲表示，跟郭台銘見過幾次，但是就像每次人家問說，雙城論壇什麼時候辦，他都說是「雙」不是「單」，我們跟人家的事，不是只有單方面，沒有理由自己出來講，「我跟郭董也不熟」，以前三創的時候還對槓過、對嗆過。

柯文哲強調，有些人到70歲，邏輯跟你們想的不一樣，不要以為有些人一定要當總統，一定要幹什麼，馬斯洛五階段，最後一個是自我成就感，他與郭台銘、王金平當中，雖然他最年輕，但是他生死看太多了，比較超脫，老人心態比較明顯，不要用選舉成敗來看這些人。

被問到這週幕僚將進行會前會，柯文哲表示，三個人坐下來談一談也好，大家有什麼想法，「每天說我很憂心，對啦，那下一步」，至從兩黨後候選人出來後，整個知識界跟產業皆都很憂心，憂心歸憂心，怎麼做是比較具體的問題。

柯文哲說，「如果一對一選的話，蔡英文會贏，但是這是一個好的選項嗎？」還是會想一想，他的態度是，想不出最好的方法，爛方法就是最好的方法，所以每次都舉阿珠阿花的故事，看有沒有第三個選項。

柯文哲表示，民主是一個說服的過程，他自己是美、日、中都可以接受，郭台銘也是美、日、中都可接受，但是美、日、中都有糾葛，中國有80萬到100萬員工，真的能說丟就丟？民進黨會打「董建華2.0」，民主是說服過程，老百姓有疑慮，國家還是有知識份子，大家會討論。柯文哲認為，至少郭台銘現在還沒完全釐清，他要有能力說服民眾。