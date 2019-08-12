吳念真謝幕致詞網狂讚「被打中」：發大財很重要，但不能失去尊嚴和OO

▲吳念真昨（11日）於《再會吧 北投》Plus謝幕致詞時提到，發大財很重要，但不能失去土地，還有這國家每個人的「尊嚴」和「清白」。（圖／綠光劇團提供）

記者林育綾／台北報導

綠光劇團《再會吧 北投》Plus 於昨（8/11）在台北國家戲劇院演出，該劇至17日前所有台北場次已銷售一空，11日演出當天也座無虛席！謝幕時吳念真現身提到，現在流行的「發大財」這件事雖然很重要，但是在賺大錢的過程裡，拜託千萬不能失去這塊土地，還有這個國家每個人的「尊嚴」和「清白」。這段致詞獲得全場掌聲，流傳到網路後也被狂讚「超警世！」「整個打中內心！」「令人動容的台灣歐吉桑，每次看完劇最大的期盼就是聽見吳導的殷切叮嚀，感謝吳導一路為台灣的付出！！」

《再會吧 北投》Plus是一齣本土音樂劇，去年推出時票房極佳，今年又推出Plus升級版，由吳念真編導、國寶音樂大師陳明章擔任音樂總監、雷輝和李永豐製作，近期在全台巡迴演出。劇情描述旅館老闆娘陳愛嬌在王清水的資助下，在北投經營一間「別有天溫泉旅館」維生，那正是北投溫泉酒家林立、情色文化的興盛年代。

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愛嬌15年前因為無法生育，買下養女純純，母女相伴一圓天倫親情夢，直到某天恩人王清水投資建廠土地出現問題，而唯一能幫忙「喬事」的議員，正是溫泉旅館的常客，他不但覬覦著純純的青春美貌，還開出條件要當純純的「第一個客人」。而愛嬌為了報恩含淚掙扎，不得已讓純純「下海」接客。

▲吳念真分享，每次看2位女演員（方宥心、林雨宣）彩排那段即將「入火坑」的戲，都會忍不住落淚。（圖／綠光劇團）

在巡迴演出之前，吳念真就曾經分享過，每次看2位女演員彩排那段即將「入火坑」的戲，都會忍不住落淚。因為演員唱得太好、太動人，那瞬間會忘記是自己寫的劇本，「像是看著自己的女兒，正在遭遇那樣的處境，很想替她做些什麼，卻無能為力；這種感受也像是我們面對現在的台灣。」

吳念真當時透露，台灣現狀很多事情都是這樣，例如現在的選舉，或是國家認同的紛亂，讓你很想多做些什麼，卻什麼也做不了；因為一旦有更大的權力說話或壓迫，你說什麼也不是了。他感慨「我們隨時隨地都在面對各式各樣的無可奈何，這些無可奈何如今依然存在，不是只有在北投，也不是只有以前的時代。」

▲那場「跳火坑」的戲，也讓全場觀眾揪心、流淚。（圖／綠光劇團）



那場「跳火坑」的戲，也讓全場觀眾揪心、流淚，而謝幕時，吳念真也現身致詞說到「一個國家、一個社會、每一個人，每個過程難免坎坎坷坷，但是我一直覺得，心裡如果有期待和愛，所有的坎坷都會過去。」也強調，「發大財雖然很重要，尤其現在很流行這句話，但是在賺大錢的過程裡面，拜託千萬不要失去這塊土地、這個國家每個人的『尊嚴』和『清白』。」

▲吳念真在謝幕時向觀眾鞠躬敬禮，致詞更讓全場掌聲不斷（圖／綠光劇團提供）

語畢全場掌聲不斷，而吳念真這一席話流傳到網路後，也被網友狂讚「超警世！」「這段話整個打中內心！」紛紛留言「在台下聽到這段，心中真的無比激動！感謝吳導」「每次（演出）結束後，我最期待的就是吳導說出的每一個字與每一段話，那些話語都會在我的心中激起一陣陣的漣漪，然後靜靜的思考著，對此更加堅定自己的任何選擇與愛台灣的心，謝謝吳導為台灣的付出與努力，謝謝所有幕前演員與幕後所有人員的辛苦，您們的付出，我們都看見也深受感動，感恩！」

▼吳念真曾在臉書分享，《再會吧北投》讓他每次看了都落淚的一場戲，提到「長輩自己遭逢的困境，竟然不惜以犧牲年輕ㄧ代的尊嚴、夢想、前程來得到解決。」

▲綠光劇團分享「觀眾看不到的畫面之一」：每次謝幕前，吳念真導演就會站在舞監Kevin身後，他從不出聲干預舞監的工作，而是透過監視器看著舞台上的演員和聽觀眾的聲音反應。（圖／綠光劇團）