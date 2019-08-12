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葵芳站充滿「催淚彈化學味」！乘客超挫：吸到會致命…黑衣人自發提供口罩

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▲▼港警在葵芳站內施放催淚彈。（圖／版權歸 Felix Lam @HK.Imaginaire 所有；Instagram：Felix.image）

▲港警在葵芳站內施放催淚彈。（圖／版權歸 Felix Lam @HK.Imaginaire 所有；Instagram：Felix.image）

記者朱世凱／綜合報導

反送中示威衝突不斷，昨（11）日再爆發警民衝突，更有防暴警察在葵芳港鐵站內施放催淚彈。不少身穿黑衣的年輕人在今（12）日上班繁忙時段，自發性地在葵芳站內外免費提供口罩，呼籲乘客戴口罩搭港鐵才能避免吸入殘餘化學物。有民眾害怕吸入太多化學物會致命，因此對於黑衣人的舉動大讚貼心；也有人透露，化學味已逐漸散去。

綜合港媒報導，葵芳站的大廳稍早時充斥化學味，港鐵人員只好在站內擺放大型風扇協助通風；另外，也有戴上防毒或面罩的黑衣人，主動在站內外向乘客免費提供口罩，並且在地上放置反修例的標語。附近店家表示，生意明顯受到影響，不過到了早上10點多左右就沒有再聞到刺鼻味了。

▼何啟明也在臉書上貼文表示，希望乘客好好保護自己。（圖／翻攝自工聯會立法會議員何啟明臉書）

▲▼何啟明也在臉書上表示，希望乘客好好保護自己。（圖／翻攝自工聯會立法會議員何啟明臉書）

也有店家認為，警方不應該在這種人潮密集的地方施放催淚彈。不過警方回應稱，他們只有發射橡膠彈，並沒有施放催淚彈來清場。公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，催淚氣體的物質本無直接致命元素，不過如果警方使用過期催淚彈或是釋出的氣體累積至極高濃度，那民眾吸入後仍會影響中樞神經，嚴重還可能提高致命風險。

馬仲儀再稱，催淚氣體所含的化學物質會依附在通風系統上，間接讓乘客受到氣體影響，「港鐵應該對此向警方追究才是」。民主黨議員吳劍昇及社區主任唐皓文表示，擔心有化學殘餘物影響健康，提醒民眾盡量不要使用葵芳站，建議轉往荔景或葵興站搭港鐵。

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關鍵字：催淚彈,口罩,黑衣人,乘客,葵芳站,港鐵,化學味

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