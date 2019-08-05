香港大罷工陸空受影響　港鐵6線暫停、200航班取消！

▲香港不合作運動。（圖／翻攝自香港電台視像新聞 RTHK VNEWS）

記者劉亭／綜合報導

香港今（5）日發起大三霸以及不合作運動，多線航班停飛之外，示威者一早開始湧入地鐵堵住車門等，陸空全面受到影響。目前港鐵6線已部分暫停服務，機場快線也全線暫停服務，市區預辦登機手續暫停。

從早上通勤時間開始，就有示威者於港鐵進行「不合作運動」，以非暴力手段表達不滿，以肉身阻擋車門或是按下緊急服務鈴，讓列車無法正常運作。港鐵提供免費接駁巴士，呼籲民眾考慮使用其他交通工具。

目前港鐵6線部分暫停服務，機場快線則全線暫停服務。包含港島線上環站至柴灣站；荃灣線中環站至荃灣站、黃埔站至調景嶺站；西鐵線紅磡站至柯士甸站、美孚站至屯門站；東鐵線九龍塘站至上水站；東涌線北角站至調景嶺站、將軍澳站至康城站；將軍澳線北角站至調景嶺站、將軍澳站至康城站目前皆暫停。

▲反送中示威者聚集香港機場。（圖／路透）

而在機場方面，由於有航空公司工會響應，航機大受影響。香港機管局表示，5日中午12時前，香港國際機場預計有200班航班取消，機場將實施航班重新編配，航班升降量將會減少。但目前機場沒有出現混亂情況，旅客沒有鼓譟，排隊人龍比平時長。

根據《香港01》報導，一名蔡先生表示，平常從將軍澳搭地鐵到荃灣上班，大約只需1小時15分就可到達，知道今天有不合作運動，提早1個小時出門，但直到早上8時，列車卻還在葵芳站，對於修例運動影響到他人感覺「不是太好」。

但也有民眾支持，一位在葵芳站外等巴士的陳小姐表示，雖然自己今天不罷工，但十分支持非暴力的行動升級，「因為政府好龜縮，罷工有經濟影響力或令政府回應。」

