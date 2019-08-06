英飛機起飛才過10分鐘　機艙「噴滿引擎臭煙」乘客滑梯逃生…落地呆站爆哭

▲英航班機在西班牙迫降，機艙內全是煙霧。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

英國航空公司一架剛從英國倫敦機場起飛的班機，在飛行過程中突然引擎起火燃燒，機艙內立刻煙霧瀰漫，甚至有3名乘客造成吸入性嗆傷，16人必須要送到醫院治療。該班機緊急降落西班牙機場後，立刻架起疏散梯，讓所有乘客離開機艙，並且進行檢修。

根據英國《每日郵報》報導，這架英國航空的班機起飛10分鐘後，機艙開始瀰漫煙霧，乘客們感到相當驚慌，據悉是因為飛機引擎出現問題，於是決定在西班牙的華倫西亞機場迫降，機上乘客布朗（Lucy Brown）表示，整架飛機全都是煙霧，跟恐怖電影完全一樣，讓人非害怕。

▲乘客們從滑梯逃生相當害怕。

這起意外，機上有三名乘客吸嗆到煙霧，16名乘客需要送醫治療，航空公司表示，這些有明顯傷勢的乘客，當下因為當相當恐慌，加上迫降後，眾人使用疏散滑梯離開飛機，所以相當害怕。機上共有175人基本上沒有生命危險。

不少乘客在離開飛機後，在推特上寫下自己的經歷，直呼「真的太可怕了！」甚至更抨擊，航空公司的處理方式相當糟糕，因為當人疏散之後也沒有給予急救或是水，大家被驚嚇地站在航站樓裡哭泣，也沒有得到航空公司回應。