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遭告違反國安法！黃捷批「明顯是誣告」　點名韓國瑜才是製造國安問題的人

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▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議員黃捷10日在個人臉書轉發「募集防護裝備，台灣後勤撐香港！」等資訊，被自稱外號「獨孤求告」的國民黨桃園市議員詹江村控告違反「國安法」。對此黃捷回應「很明顯是誣告，國安法是防範境外勢力對我們的影響，支持反送中並不台灣的國安問題」，更點出韓國瑜曾踏進中聯辦，才是可能製造國安問題的人。

▲▼黃捷挺香港「募資」被告違反國安法！她深夜回應…點出問題人物。（圖／翻攝詹江村粉專）

▲詹江村認為，黃捷的行為明顯就是觸法。（圖／翻攝詹江村粉專）

黃捷因為日前在臉書號召，請民眾募集防護裝備送往香港支援，遭國民黨桃園市議員詹江村控告違反「國安法」。不過黃捷則是顯得不太擔心，她說「很明顯是誣告，國安法是防範境外勢力對我們的影響，支持反送中並不是台灣的國安問題，而是中國的國安問題，所以他是基於這樣的理由，他是不是也在倡導要親中倡議統一呢？這樣才是台灣國安問題」。

至於詹江村表示民眾當然可以贊同黃捷的立場，如果這麼討厭台灣，可以直接辦去香港，甚至說「我來贊助黃捷單程機票去香港，以後都不要回台灣了，拿台灣薪水、管香港的事」。黃捷聽了聽先笑了一下說，「謝謝他，如果他有心要送我機票的話，但大家還是要關注香港衝突問題，因為香港人民遭到鎮壓的情況非常嚴重，受到暴力武力對待，台灣應該要關注問題，不是耍嘴皮子，覺得要用提告來開玩笑。」

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市議員黃捷點名韓國瑜才是製造國安問題的人。（圖／記者洪靖宜攝）

黃捷說，「這件事不應該來用國安法來解決，事情本質是中國對外威脅越來越大，現在對香港未來可能對台灣，這才是我們要擔心，這位議員搞錯方向，第一時間覺得這告不成吧，有誣告的可能。」

黃捷更點名高雄市長韓國瑜，「包含走進中聯辦的韓市長才是可能製造國安問題的人」，認為韓國瑜對於反送中從一開始的不知道不曉得到後來的六點聲明，「都看不到韓市長對香港人民具體支持，台灣人民對他有點失望，難道連支持香港人民都不願意嗎，難道韓市長是支持香港特首或是中共政權嗎，韓市長是不是走一條反民主道路，台灣人不會要這樣的選擇。」

她說，「韓市長過去行為是親中總統候選人，台灣接受這樣的總統候選人才可能製造更多國安問題，會威脅台灣民主自由，我覺得這樣的總統候選人台灣人不能接受。」

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關鍵字：韓國瑜,黃捷,詹江村

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