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韓國瑜「未爆彈」　徐世榮：國民黨嚴懲陳宏昌目的在封口？

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▲▼韓國瑜0811，南投縣議會媒體聯訪。（圖／記者李忠憲攝）

▲韓國瑜。（圖／記者李忠憲攝）

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文11日走訪蘆洲湧蓮寺進行參拜，湧蓮寺主委、前國民黨立委的陳宏昌在致詞時語出驚人，引述兒子問他的問題，掀起韓國瑜整天打麻將、吃喝玩樂抱女人的爭議。對此，政治大學地政學系教授徐世榮質疑，這麼重要的訊息為什麼沒有在提名前被揭露呢？是不是還有更多未爆彈即將爆發？

徐世榮11日晚間8時在臉書上表示，「這個重要訊息為什麼沒有在黨提名之前揭露呢？」謝謝陳宏昌告訴大家韓國瑜是一位什麼樣的人，而韓國瑜本人也立即坦承那的確是20年前的自己，「試問，在這種情況下，國民黨究竟要如何來懲處陳宏昌呢？若真的嚴厲懲處，其真正目的是否要威嚇那些知道韓國瑜行徑的人都必須封口呢？

徐世榮說，反之，國民黨員及台灣社會是否更要問，這個重要訊息為什麼沒有在黨提名之前充分揭露呢？國民黨員及台灣社會是否都被韓粉及紅媒所蒙蔽了？所謂凡走過必留下痕跡，展望未來，是否還會有更多的未爆彈即將要爆發呢

針對陳宏昌言論，韓國瑜也認了自己年輕時有一段放縱的歲月，「我從來不諱言，也不逃避這段過去，抽菸、喝酒、打麻將、不認真，我自己公開承認過很多次！」不過那已經是20年前的事情，「今天的我已經不一樣了」。

▼總統蔡英文、陳宏昌。（圖／記者陶本和攝）

▲▼總統蔡英文、陳宏昌。（圖／記者陶本和攝）

▼針對韓國瑜承認自己曾經放縱，徐世榮質疑，是否還有更多。（圖／翻攝自徐世榮臉書）

▲▼針對韓國瑜承認自己曾經放縱，徐世榮質疑，是否還有更多。（圖／翻攝自徐世榮臉書）

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關鍵字：韓國瑜,徐世榮,陳宏昌,2020總統大選

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