台中男撞斷她煞車桿！超衰巧合神展開...妹子曝：最後加Line了　網1點揭不單純

▲ 新竹妹子機車拉桿被撞斷 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

這一切都是套路吧！一名新竹女網友在臉書表示，日前一名陌生男子不慎把她的機車煞車桿撞斷，不料兩人談賠償的時候阻礙重重，最後不得已只好互加了Line，她也大讚對方很有誠意。不過網友們見狀後，只提出一個疑點就足以讓人懷疑「事件太不單純」。

一名女網友昨晚在臉書「爆廢公社」中發文，她表示自己週六下班去超商買宵夜時，一名陌生男子手中好像拿著什麼東西，急急忙忙衝向她表示「小姐我剛剛倒車，不小心弄倒妳的車了......。」原PO接著出去一看，發現機車的煞車拉桿還真的斷了一小截，當場傻眼。

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這時陌生男為了展現誠意，不停地想解決方法，然而每講一句話都被原PO打回一次，一連串超衰的巧合讓原PO心超累，以下為兩人對話：

男子：要不要先去機車行？

原PO：現在晚上十點半，哪邊有營業......？

男子：還是明天去？

原PO：明天星期日，哪邊有營業......？

男子：要不要先報警？妳有保險嗎？

原PO：嗯不用...你真會挑啊！我剛好今晚跟保險業務約保車險的部份......。

原PO接著問對方是不是新竹人，對方則說自己是台中人，同時也主動要留聯絡方式，好方便處理後續賠償。兩人隨後便互加了Line，決定好星期一給車行評估後再讓男子賠錢。原PO隨後也打趣地表示，看在對方很有心處理的份上，她選擇原諒，「還是有加到Line啦！至少不是直接落跑走人的那種。等等！我好像意識到什麼了，突然有個大膽的想法~」

▲傳LINE示意圖，與本文無關。（圖／記者柯沛辰攝）

貼文一出，網友們都看懂表示「套路太深」，「等等！他怎麼知道是妳的車？」、「我覺得事情不單純，我覺得你車停哪我研究一下」、「然後明年就結婚了」、「這個好招欸！機車拉桿根本不貴」、「到底是誰釣誰呢」、「筆記起來」。

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