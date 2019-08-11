莫名被刪好友會問原因嗎？　答案意外一面倒…他用「便當消失」神比喻

▲如果是您會怎麼做呢？（圖／示意照／翻攝PEXELS免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友發問，「如果你莫名其妙被刪好友或被封鎖，你會想辦法聯絡對方問原因嗎？」結果出乎意外的，幾乎所有人回答都一面倒，「今年5月世界人口77億，有差一個、糾結一個嗎？」還有人用「便當被偷」神比喻。

原PO今天（11日）在「爆廢公社」臉書社團發文，引起熱烈討論。絕大多數人都說不會問對方原因，「除非這個人我認為他不太可能刪才會確認一下，基本上刪好友的人，我都當陌生人看待了」、「不管重要不重要都不會問，都被刪了，代表我不重要，既然在對方心裡我不重要，我又何必在意？」

請繼續往下閱讀...

▼有網友認為，「對方不在乎你了⋯⋯何必呢？」（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

其他人留言，「不會，緣已盡」、「對方不在乎你了⋯⋯何必呢」、「不會啊，通常都沒什麼聯絡才會這樣吧，如果是自己做錯事被封鎖，對方不說妳的缺點，那這種朋友也不要交了」、「不會問原因，反正敢刪我好友了，那也沒什麼好說的」、「既然都被封鎖、被刪了，何必委屈自己去想辦法聯絡呢」、「我的世界又不是繞著他打轉，人生短短，被刪好友這些小事還不及我早餐要吃什麼來的重要」。

一名男網友神比喻，「就跟掛在機車上的便當消失了，當下很想找出兇手，但是想想找到也沒用，就再買一個回家吃飽不管了。」但也有人認為，要看對方對自己重不重要，「重要的人，會；不重要的人，不會」、「不重要的或幾乎沒有聯絡或互動的就不會，如果很在乎的會」、「重要的話就會問啊」。