職業面試員！求職者要求「出場車馬費1200元」再談面試日期　網讚合理

▲求職面試示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

台灣一般公司普遍來說，應該是不會給予求職者任何面試車馬費或是餐費的；然而這位求職者接到公司主動通知面試時，竟與他人與眾不同，他表示若公司願意付出1200元的車馬費，他才要繼續約面試日期，引發網友兩極討論。

一名網友在臉書「爆廢公社」發文，他表示朋友的公司日前在人力網站上招募業務司機，其中找到一名求職者，想邀請他來面試，沒想到對方的回覆卻令人又好氣又好笑。

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只見公司端發出訊息表示對求職者的履歷很有興趣，想請他和公司聯絡談面試時間；然而對方接著卻表示「因為是你找我面試，那我出場面試來回車資費用跟餐費1200元，貴公司如願意支付的話可以談日期。」

▲ 求職者要求公司要付1200元車馬費，他才肯再談日期。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此有部分網友認為這要實在太多，「直接拉黑了」、「靠著實力待業」、「讓他慢慢找工作吧」、「我覺得可以放棄了」、「出場？他以為是在點檯嗎」。

然而也有許多人認為這人的要求算是頗合理的，畢竟是公司要求要面試的，許多外商公司也會給車馬費，如果這位求職者真的是個人才，那一點點的錢對公司來說應該是值得的，「各有立場，不想出也沒差，他就不去而已，公司沒損失阿」、「我有遇過給500塊車馬費的，台灣公司」、「合理啊！去面試也要成本，萬一到時候還沒錄取」。

其他人則是開玩笑大讚求職者是「專職面試員」，「每天面試就有錢賺耶」、「他的工作就是專門面試的吧」 、「想必這位達人還有千千萬萬的面試機會，假以時日必成『職人』」。

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