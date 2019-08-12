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「郭柯王」結盟　郭台銘開合作前提：為中華民國發展共思良方

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▲▼郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）

▲郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂欣玫／綜合報導

台北市長柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平三方合作的態勢，在柯文哲的民眾黨創黨大會後，終於有了具體進度！柯文哲11日拋出「應該找個時間談一談」的提議後，郭柯雙方幕僚也都陸續證實已在著手安排會面時間。

對於外界關注郭台銘是否脫黨參選一事，郭辦則回應，這個問題問的有點奇怪，過去二十多年來，郭台銘早已是國民黨黨務發展及選舉最大的資助者，他從來就沒有從黨內黨外的思維去衡量與黨之間的感情，這樣的問法是看輕了郭台銘

自國民黨總統初選結束後，郭台銘脫黨、結盟柯王的傳言不斷，再加上柯文哲籌組台灣民眾黨創黨大會上，郭台銘、王金平贈送的致意花籃都以藏頭詩形式寫下祝賀語句，一連串的動作都替「郭柯王」三方合作的可能性增添不少信度。

對於「郭柯王」是否會面，柯文哲11日受訪時表示，「既然大家都這麼關心，也許應該找個時間，有關的人員都全部坐下一起談一談。」至於會面時間，柯文哲表示，三個人都是大忙人，給三方的幕僚去安排，時間、地點以及要談什麼，大家先想一下。

被問到會面過程是否公開的問題，柯文哲強調，這不是單方面決定，而是看誰要當主人，由主人安排時間、地點，也不要一個人宣布，三個人一起坐下來談一談，對整個局勢交換一下意見也是應該的。

面對媒體追問目前是否在等王金平點頭，柯文哲說，目前很多事情都需要討論，如果是「台灣最大利益、人民最大福祉」的前提下，會談才會有結論。對於民進黨內有聲音指出「郭柯王」結盟，柯文哲將是最大的獲利者，因此結盟的可能性很低，柯文哲則反酸，「壞人常常不了解好人為何要做好事」。

另一方面，台灣民眾黨發言人林珍羽也證實，以目前來看，三方會面機會很大，雖然柯文哲只有提到要會面，卻沒有給出新的指示，再加上郭台銘、王金平兩人平時也很忙，但幕僚們正在溝通、討論，只要有時間，大家就能夠見面。

對此，郭台銘辦公室11日也正面回應，是以中華民國的考量，不排斥和各方討論，畢竟從四月以來，他都是懷著一份感恩的心情及回饋的使命來回報給他最愛的國家。

至於三方會面時間，郭辦指出，郭台銘不管是和任何人合作，只要合作的方向是為中華民國的發展而共思良方，都不會畫地自限，也不會有任何所謂時間、期限問題。

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關鍵字：柯文哲,郭台銘,王金平,2020總統大選

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