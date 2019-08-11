柯文哲一句話「要見郭、王」　幕僚證實了！計畫進度曝光

▲柯文哲「安排時間與郭台銘、王金平見面」，幕僚回應。（圖／記者洪正達攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市長柯文哲11日表示，應該安排一下時間與鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平談一談，對局勢交換意見。對此，台灣民眾黨發言人林珍羽指出，以目前來看，三方會面機會很大，幕僚正在溝通、討論，只要有時間，就可以進行安排。

柯文哲11日到台南騎單車、參訪公廟，受到當地民眾熱烈歡迎。他被問到「是否與郭、王合作」時指出，這不是單方面的決定，要先確定誰當主人，讓主人來安排時間、地點，「既然大家都這麼關心，也許應該找個時間，有關的人員都全部坐下一起談一談。」

至於「三方合作，柯文哲得利」的傳言，柯文哲回應，有時候事業有成、在政壇打滾多年的人，想法會與常人不同，不一定只會顧及個人，而是會把視野放到台灣的長期利益、人民的最大福祉。

▼柯文哲說，有時候事業有成、在政壇打滾多年的人，想法會與常人不同。（合成圖／ETtoday資料照）



根據《中央社》報導，台灣民眾黨發言人林珍羽表示，對於三方會面，柯文哲只有提到，卻沒有給出新的指示，郭、王兩人平時也很忙，幕僚們正在溝通、討論，只要有時間，大家就能夠見面。

對此，郭台銘辦公室回應，郭台銘以中華民國為考量，不排斥任何討論，只要合作方向是有關國家發展，都不會畫地自限，也不會出現任何時間、期限的問題。

至於「是否脫黨」的疑問，郭陣營則說，郭台銘20多年來一直是國民黨黨務發展及選舉的最大資助者，從來沒有以「黨內、黨外」的思維來衡量與黨的感情，這種問題看輕了郭台銘董事長。