夫妻同批「1450」釀出走潮！柯文哲臉書粉絲跌破210萬大關

▲柯文哲臉書跌破210萬大關。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲自從組黨以來，媒體與網路上話題不斷，不過根據臉書專頁「聲量看政治」統計，柯文哲的粉專在10天中，掉2萬7000粉，粉絲人數在11日凌晨跌破210萬大關。對此，北市副發言人柯昱安表示，粉絲數波動屬正常現象，年初也掉了1萬人的狀況，後來也有回升，「平常心看待」。

柯文哲籌組民眾黨後話題不斷，近來撿到槍砲轟民進黨政府，又在受訪時一席「1450不可能領錢不做事啊」引起熱議，有網友憤而在臉書發起退讚活動，超過4000人響應。



根據「聲量看政治」指出，柯文哲的臉書粉絲數，在11日凌晨2點05分跌破210萬，10日24小時內跌掉7559人，「今日觀察，每分每秒都仍舊持續掉粉中」，柯粉跌破210萬，10天掉2萬7千粉，為三年來首次。

「聲量看政治」向柯文哲與陳佩琪喊話，「政治人物最不能說的，就是把失望的支持者，一竿子打成對手陣營的網軍」，從7月30日到8月11日這幾天，柯文哲的種種發言雖然讓自己的聲量稍稍回漲，但是換到的是2萬7000粉確認解除好友關係，這表示回漲的聲量是負面聲量，而指責離開的粉絲是1450，則是讓本來觀望的粉絲，加入離開的行列，「把自己的支持者主動推開，這是政治人物最忌諱的，不是嗎？」

對此，北市副發言人柯昱安表示，粉絲數波動屬於正常現象，因為不同議題粉絲數會有起起伏伏，年初也有掉了一萬人的狀況，後來粉絲人數也有回升，「平常心看待」。