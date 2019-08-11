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絕美「曼哈頓懸日」再降臨台北城　攝影迷收工超滿足：明年4月再見！

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▲▼忠孝西路「懸日」美景。（圖／愛心夢提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）※圖說請做超連結：https://www.facebook.com/Love.Heart.Dream.Blog

▲忠孝西路「懸日」美景，總是吸引攝影迷搶拍。（圖／愛心夢提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者賴文萱／台北報導

絕美「曼哈頓懸日」再次降臨台北城！11日傍晚6點至6點20日，忠孝東西路段再度出現懸日美景，忠孝西路橋上頭擠滿不少攝影好手早早卡位搶拍，警方也動員在周邊進行交通管制。今天受到西南風沉降影響，台北高溫炎熱，但天氣也相當良好，到了傍晚懸日也如預期登場，讓攝影迷、路人拍得相當盡興，也紛紛相約「明年4月再見！」。

▲▼8月11日懸日降台北城，忠孝西陸橋警方管制通行。（圖／記者賴文萱攝）

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▲▼8月11日懸日降台北城，忠孝西陸橋警方管制通行。（圖／記者賴文萱攝）

由於懸日登場，吸引不少攝影迷早早就到最佳拍攝點忠孝西陸橋上卡位等拍，擔心陸橋人潮過多會有危險，今天傍晚約下午5點20分，警方也將陸橋進行管制。無法上橋拍攝的攝影迷、路人們則轉移陣地到忠孝西路及中山南路的交叉口馬路周遭拍照，下午6點左右懸日降臨，許多民眾趁著綠燈時，走至道路中間拍下懸日美照。

▲▼8月11日懸日降台北城，忠孝西陸橋警方管制通行。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼8月11日懸日降台北城，忠孝西陸橋警方管制通行，民眾改至周遭道路等拍懸日。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼8月11日懸日降台北城，忠孝西陸橋警方管制通行，擠不上去的民眾，改到行政院和監察院中間的人行道上拍。（圖／記者賴文萱攝）

氣象局天文站主任鄭俊岳表示，這次台北懸日降臨孝東西路（新生高架以西）等路段還有明、後2天可以把握，下次要再有懸日降臨台北城則要等到明年4月底或5月初，不過，大約在9月中下旬左右，在台中市公益路也可以看見懸日美景。

忠孝東西路懸日出現時間

8/12 18：03~18：23

8/13 18：05~18：25

▲▼曼哈頓懸日，由於陸橋封閉，許多民眾趁著綠燈的時候走到斑馬線中間搶拍懸日。（圖／記者賴文萱攝）

▲曼哈頓懸日，由於陸橋封閉，許多民眾趁著綠燈的時候走到斑馬線中間搶拍懸日。（圖／記者賴文萱攝）

在現場搶拍美景的周姓攝影迷表示，因為沒有早點來卡位，只好把握機會到路中央拍攝，但還是在陸橋上才會拍得好，雖然角度有點偏，不過懸日有出現就已經很開心，有攝影迷滿足地表示，「明年4月再見！」。

氣象局指出，夕陽每日預報區間的中位時間到達街心位置，夕陽到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點而有些微差異。另外，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼；民眾在街道觀賞懸日時，更要注意交通秩序的維持及自身的交通安全。

▲▼懸日美景。（圖／氣象局提供）

▲氣象局表示，台北忠孝東西路懸日美景，預計要等到明年4月底或5月初再度登場。（圖／氣象局提供）

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關鍵字：懸日,懸日預報,氣象局,氣象雲,台北懸日

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