影／33分鐘連三震...「花蓮群震」8/2就開始　氣象局：不排除有規模5以上地震

▲花蓮一早在33分鐘內發生3起有感地震，分別是芮氏規模3.9、3.8和3.8。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

花蓮11日一早接連發生三起地震，根據中央氣象局地震報告，33分鐘內三起有感地震，分別是芮氏規模3.9、3.8和3.8。對此，氣象局表示，這是8/2就已經成形的群震，地震原因主要是隱沒帶轉折處的破碎帶地震，其中最大的一起已達芮氏規模4.9，因此，未來也不排除會有規模5以上的地震發生。

請繼續往下閱讀...

▲氣象局地震中心主任陳國昌。（圖／資料照／記者范綱儀攝）

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，今天早上的地震是群震的一部份，這起群震最早從8/2就開始，截至到目前已經有15個有感地震發生，其中4個是顯著有感地震，11個是小區域有感地震，芮氏規模大致從3點多至4點多，最大的一起是發生在8/6，芮氏規模達4.9，當天也還有一起規模4.5地震。

陳國昌說，這起群震原因很單純，主要是「隱沒帶轉折處的破碎帶地震」，在2012年這個地區也發生過群震，當時持續時間差不多有2周，大大小小地震共有113個，有很多是規模小於3的地震，但也曾發生過規模5的地震。因為跟目前情況類似，再加上這次群震中已有規模4.9地震，氣象局不排除未來會有規模5以上地震發生。

他也補充，地震有時候可能是一次釋放能量比較大的，有些時候則可能是以群震形式來分次釋放能量，特性是次數比較多，規模沒有很大，大多屬中小型地震。