絕美「曼哈頓懸日」連3天再降忠孝東西路　最好拍時間曝光

▲曼哈頓懸日一連3天將降臨台北城。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

根據中央氣象局預報，今（11日）晚上18：00至18：20絕美「曼哈頓懸日」將再次降臨台北市，大家記得要把握時間衝一波，預計不少攝影好手也將前往卡位搶拍。氣象局提醒，最佳觀賞路段是在忠孝東西路（新生高架以西）等路段。

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▲夕陽每日預報區間的中位時間到達街心位置。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局表示，錯過今天的人還可以把握明、後最後2天，同樣可以在忠孝東西路（新生高架以西）等路段，在無雲遮下將可觀看到懸日景象。

忠孝東西路懸日出現時間

8/12 18：03~18：23

8/13 18：05~18：25

▲夕陽到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點而有些微差異。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局指出，夕陽每日預報區間的中位時間到達街心位置，夕陽到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點而有些微差異。另外，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼；民眾在街道觀賞懸日時，更要注意交通秩序的維持及自身的交通安全。

▲只要拍下懸日美景打卡就有機會拿到獎金。（圖／氣象局提供）

為收集更多懸日觀測資料，氣象局這次也舉辦打卡報懸日活動，民眾只要打卡有機會得到獎金，活動辦法詳見氣象局首頁跑馬燈資訊。

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