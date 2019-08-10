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直擊／百人擠爆西門峨眉街　陸客跟著拍：人比懸日好看！

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▲台北市懸日。（圖／記者林敬旻攝）

▲橘紅圓滾的懸日被雲層遮住了。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

據中央氣象局預報，今（10）日18時07分至18時27分在台北市峨眉街（西寧南路以西），有約6至7成的機率能看到懸日，吸引不少攝影好手下午就來卡位，就是為了拍到最美懸日視角。《ETtoday新聞雲》記者約莫17時30分抵達現場，現場已經擠滿人潮，在街口堵成一道人牆，許多民眾出動專業攝影器材，頂著37度高溫，衣服都被汗水給浸濕了，還有陸客經過也跟著拍，還邊喊「人都比太陽好看」。

▲台北市懸日。（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

▲懸日露出一小角。

一名謝同學手舉著專業的單眼相機表示，她8月在中央氣象局網站發現懸日資訊，想說之前都沒看過，特地從樹林過來，17時才到現場，聽說有人15時就到場卡位。一位來自中國大陸湖北省的周小姐則說，原本要搭飛機回上海，後來受到利奇馬颱風影響班機，因而在台灣多留2天，朋友向她推薦可以過來看懸日，經過就跟著拍，看到大家為了等落四都集中在交叉路口挺有意思的，不曾在在城市裡面看過懸日，覺得人比太陽還好看。

▲台北市懸日，民眾及攝影愛好者搶拍。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼民眾及攝影愛好者搶拍，把街口堵成一道人牆。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市懸日，民眾及攝影愛好者搶拍。（圖／記者林敬旻攝）

另一名錢姓陸客也說，在微博「台灣自由行」看到懸日資訊，想說來台8天期間會有懸日就過來看看，很期待今天能看到。從內湖特地來西門的陳智董表示，之前5月沒有過來看，覺得機會非常難得，如果沒有看到懸日會很失望，之後還會再去忠孝東西路看懸日。還有一位周先生表示，自己平常是上班族，業餘喜歡攝影，今天雲層比較厚，懸日位置也比較偏右邊，之後還會再去北車附近拍。

▲台北市懸日。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼許多路過民眾都很好奇大家在拍什麼。

▲台北市懸日。（圖／記者林敬旻攝）

這次沒跟上的人也別難過，《ETtoday新聞雲》幫大家再次複習，快拿出筆記記下來，接下來可別再錯過了。

忠孝東西路懸日出現時間

8/11 18：00~18：20

8/12 18：03~18：23

8/13 18：05~18：25

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關鍵字：懸日,曼哈頓懸日,峨眉街,氣象局,氣象雲

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