強西南風雨彈炸！高雄、嘉義山區升級「大豪雨警戒」　9縣市豪、大雨特報

▲氣象局持續發布大雨特報，其中高雄、嘉義山區升級大豪雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到西南風偏強影響，氣象局11日持續發布豪、大雨特報，其中嘉義縣、高雄市、屏東縣山區及南投縣有局部大雨或豪雨，尤其是嘉義縣及高雄市山區為局部大豪雨，升級成大豪雨特報，另外，苗栗、台中、高雄、屏東地區及雲林、台南、台東山區則持續發布大雨特報。

根據氣象局觀測資料顯示，截至11日下午4點，累積雨量排名第一為嘉義縣梅山鄉，已飆破300毫米，達308.0毫米；嘉義縣阿里山鄉累積雨量也達273.0毫米。另外，包含高雄市桃源區累積雨量也達253.5毫米、屏東縣西大武山達252.0毫米、高雄市那瑪夏區達213.5毫米。

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▲從11日累積雨量可以看出，山區累積雨勢紫爆，氣象局提醒需慎防坍方、落石及溪水暴漲。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，今天西南風仍強，中南部地區及台東的南端持續容易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，尤其中南部山區甚至有豪雨或豪雨以上雨勢發生，氣象局也持續針對中南部山區、台中、苗栗、高屏及台東平地發布大雨特報，豪雨特報範圍包含嘉義以南及台東山區，高雄山區也達到大豪雨的標準。

另外，由於西南風偏強，基隆北海岸、西半部、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海、空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風，鄰近海域風浪大；北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部及恆春半島沿海地區持續有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。