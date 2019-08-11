快訊／8縣市豪大雨特報！中南部「連下7天」　彭啟明：很有利颱風發展

▲今中南部要防豪大雨。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

中南部連下7天雨！中央氣象局對中南部8縣市發布豪大雨特報，氣象局提醒，今西南風仍強，中南部地區及台東的南端持續容易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，尤其中南部山區甚至有局部豪雨發生。天氣風險公司總經理彭啟明說，「下周會有點東北風下來，還滿特別的」，目前整個大環境很有利於颱風發展。

豪雨特報：高雄市、屏東縣、台東縣

大雨特報：台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市

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▼中南部8縣市豪大雨特報。

氣象局表示，今新竹、苗栗在清晨至上午也有機會出現短暫陣雨，至於其他地方則為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，北部及東半部天氣炎熱，桃園以北及東半部高溫有機會連兩天來到37度左右，東部及東南部也有焚風發生機率，至於其他地方則在32到35度。

氣象局發布豪大雨特報，今高雄市、屏東縣、台東縣有局部大雨或豪雨，南投地區、中部山區及台南山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風；連日降雨山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

▼中南部雨不停。

▲▼今雨區預報圖。

氣象局預報，周一（12日）至周六（17日）西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，東南部地區也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲的天氣、午後有局部短暫雷陣雨；本周北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海地區及馬祖容易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

氣象局指出，下周日（18日）至下周二（20日）西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。

▼柯羅莎颱風將影響日本。



彭啟明在「兩分鐘報天氣」提到，現在中度颱風柯羅莎「長得也滿好的」，預期往日本方向接近，但影響多少還有些變數，因太平洋高壓好像退了，現在就退太早、有點怪怪的，未來要關心高壓動向，近期就在轉換期當中。

彭啟明說，柯羅莎對台灣不會有影響，未來幾天吹西南風，「可能下周會有點東北風下來，還滿特別的」，因利奇馬颱風北上加上柯羅莎影響；下周目前來看還沒有颱風會侵襲的現象，但他們會密切注意，因環境很有利於颱風發展。

▼未來一周依舊是高溫炎熱。