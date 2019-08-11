　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／8縣市豪大雨特報！中南部「連下7天」　彭啟明：很有利颱風發展

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今中南部要防豪大雨。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

中南部連下7天雨！中央氣象局對中南部8縣市發布豪大雨特報，氣象局提醒，今西南風仍強，中南部地區及台東的南端持續容易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，尤其中南部山區甚至有局部豪雨發生。天氣風險公司總經理彭啟明說，「下周會有點東北風下來，還滿特別的」，目前整個大環境很有利於颱風發展。

豪雨特報：高雄市、屏東縣、台東縣
大雨特報：台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市

請繼續往下閱讀...

▼中南部8縣市豪大雨特報。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，今新竹、苗栗在清晨至上午也有機會出現短暫陣雨，至於其他地方則為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，北部及東半部天氣炎熱，桃園以北及東半部高溫有機會連兩天來到37度左右，東部及東南部也有焚風發生機率，至於其他地方則在32到35度。

氣象局發布豪大雨特報，今高雄市、屏東縣、台東縣有局部大雨或豪雨，南投地區、中部山區及台南山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風；連日降雨山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

▼中南部雨不停。

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周一（12日）至周六（17日）西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，東南部地區也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲的天氣、午後有局部短暫雷陣雨；本周北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海地區及馬祖容易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

氣象局指出，下周日（18日）至下周二（20日）西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。

▼柯羅莎颱風將影響日本。

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明在「兩分鐘報天氣」提到，現在中度颱風柯羅莎「長得也滿好的」，預期往日本方向接近，但影響多少還有些變數，因太平洋高壓好像退了，現在就退太早、有點怪怪的，未來要關心高壓動向，近期就在轉換期當中。

彭啟明說，柯羅莎對台灣不會有影響，未來幾天吹西南風，「可能下周會有點東北風下來，還滿特別的」，因利奇馬颱風北上加上柯羅莎影響；下周目前來看還沒有颱風會侵襲的現象，但他們會密切注意，因環境很有利於颱風發展。

▼未來一周依舊是高溫炎熱。

天氣圖。（圖／氣象局）

ET快訊
麥當勞甜心E級胸器「事業做超大」！神人找到IG身分曝…網看完
即／8縣市豪大雨特報！中南部連下7天　彭啟明：很有利颱風發展

關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,颱風,彭啟明

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／花蓮「33分鐘連三震」　最大規模3.9、最大震度5級

快訊／8縣市豪大雨特報！中南部「連下7天」　彭啟明：很有利颱風發展

蘋果新機名稱流出！「iPhone 11 Pro」　搭配3鏡頭、電池更大

無法對丈夫坦承被性侵⋯她5歲陰影獨撐到23歲　意義療法解鎖內心世界

陸客不來每年少賺640億！　學者8招救觀光：政府動作要快

結婚8週年出門慶祝...被爸媽嗆「不知感恩」　一席話讓老婆傻了

2019高校畢業歌發表會 11日下午一點準時直播

夾娃娃機超驚人物品「農曆七月限定」　網崩潰試夾：這要夾給誰啊

迷客夏「必須被加中國」…換大陸網友怒了　她曝精闢關鍵：兩面討好最苦

直擊／百人擠爆西門峨眉街　陸客跟著拍：人比懸日好看！

嬤寶喵壞習慣愛用手挖罐罐 聽「阿嬤來了」秒改埋頭裝乖

法國人第一次體驗台灣「經典零食」　試吃皮蛋超崩潰：這不能吃吧QQ

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

保全颱風天被吹倒「重摔3圈」 躺人行道2分鐘...網心疼集氣

好想瘦！正妹「水煮蛋減肥法」17天狂鏟4.1kg網推：求菜單

金齁甲！日本男友初嚐台式早餐 大讚蘿蔔糕、炒泡麵：難怪會胖

鬼鬼1年沒唱歌...笑哭「真的沒人找」　對台北跨年喊話：讓我雪恥一下！

天王天后合體！唱《We Will Get There》　林俊傑遭孫燕姿催歌：我要給你最好的

快訊／花蓮「33分鐘連三震」　最大規模3.9、最大震度5級

快訊／8縣市豪大雨特報！中南部「連下7天」　彭啟明：很有利颱風發展

蘋果新機名稱流出！「iPhone 11 Pro」　搭配3鏡頭、電池更大

無法對丈夫坦承被性侵⋯她5歲陰影獨撐到23歲　意義療法解鎖內心世界

陸客不來每年少賺640億！　學者8招救觀光：政府動作要快

結婚8週年出門慶祝...被爸媽嗆「不知感恩」　一席話讓老婆傻了

2019高校畢業歌發表會 11日下午一點準時直播

夾娃娃機超驚人物品「農曆七月限定」　網崩潰試夾：這要夾給誰啊

迷客夏「必須被加中國」…換大陸網友怒了　她曝精闢關鍵：兩面討好最苦

直擊／百人擠爆西門峨眉街　陸客跟著拍：人比懸日好看！

影／23歲女警上涼班內幕！　同僚爆：和已婚53歲副所長「夜寢42分鐘」

分手10年女友陰魂不散！高子媛狂情緒勒索「我是為你好」金句惹火網友

快跟上！網美都搶著用手繪風「素描」濾鏡　自拍照瞬間質感UP

北投轎車撞貨車豆干灑滿地　貨車駕駛彈飛車窗外急送醫

中職直播／彭政閔天母最終戰拚滿場！萊福力對決陳仕朋

快訊／花蓮「33分鐘連三震」　最大規模3.9、最大震度5級

追北捷正妹隨車員被打槍！　他聊天室匿名PO照報復：交往前試OO

擁抱最極致的暗黑美學！DIOR ULTRABLACK三款經典包款「黑化」

韓國今夏必玩7大隱藏版景點　走進首爾最大溫室、蔚山祕密花園

【法塔羅】8/12-18星座週運勢　雙魚友人招好運、巨蟹換工作要等等

「哼！誰先退讓誰是小狗！」　博美兄弟嘔氣笑翻網友　

生活熱門新聞

票選最難吃泡麵！網：吃一口整碗..

13家手搖飲發表中國台灣！網嘆..

他推手搖飲：當水喝　離職員曝…

好市多「聖品→巨雷」！10年鐵..

結婚8週年出門慶祝　被爸媽嗆：..

快訊／8縣市豪大雨特報！中南部..

榴槤比薩沒了超失落！隔2天換來..

迷客夏：必須加中國　換陸網怒了

網爆「那是假迷客夏」小編曝真相

一芳加盟商將拆招牌　網讚有尊嚴

陸情侶影城點「這一桶」　狂讚台..

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚..

旅客受困關西怨：虎航丟包不理

面試通知誤發工作群組！老闆神回

更多熱門

相關新聞

峨眉街擠爆！陸客：人比懸日好看

據中央氣象局預報，今（10）日18時07分至18時27分在台北市峨眉街（西寧南路以西），有約6至7成的機率能看到懸日，吸引不少攝影好手下午就來卡位，就是為了拍到最美懸日視角。《ETtoday新聞雲》記者約莫17時30分抵達現場，現場已經擠滿人潮，在街口堵成一道人牆，許多民眾出動專業攝影器材，頂著37度高溫，衣服都被汗水給浸濕了，還有陸客經過也跟著拍，還邊喊「人都比人比太陽好看」。

影／溫州永嘉縣堰塞湖潰堤致18人遇難

西南風吹不停！雨彈襲中南部9縣市

專家：颱風後恐有下一波秋行軍蟲疫情

16：03規模3.8地震　花蓮磯崎5級

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」

盤點亞洲8大猛鬼傳說飯店　台灣有3間

「爸媽對不起…」21歲女演員留遺書17樓跳下

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！被譙害孩子沒爸

即／港警尖沙咀逮捕國泰空姐

票選最難吃泡麵！網：吃一口整碗倒掉

目睹美艷老婆全裸車震！老實夫「道歉小王」

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！

即／涉性醜聞富商　獄中自殺身亡

E罩杯女星無P照　下半身成亮點

馮紹峰被爆婚後約砲「小三截圖瘋傳」！工作室回應

更多

最夯影音

更多

嬤寶喵壞習慣愛用手挖罐罐 聽「阿嬤來了」秒改埋頭裝乖

法國人第一次體驗台灣「經典零食」　試吃皮蛋超崩潰：這不能吃吧QQ

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面